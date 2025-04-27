“大团结之船”——海外越侨探访长沙和DK1海上高脚屋之旅

4月26日，乘坐“大团结之船”探访长沙群岛与DK1海上高脚屋之旅的来自全球24个国家和地区的60名旅外越侨已回到庆和省，圆满结束于2025年4月18日至26日举行的旅程。



这是越南外交部海外越南人国家委员会与海军军种联合于2012年开始举行并已成为一年一度举行的活动。今年该活动在全国各地陆续举行纪念南方解放、国家统一50周年、国庆80周年、越南共产党成立95周年以及海军军种成立70周年等系列重大活动之际举行，具有重要意义。



该活动有助于让海外侨胞更加了解党和国家对海洋岛屿主权斗争方面的方针政策和实践。这是让侨胞亲眼见证长沙群岛上的干部、战士和人民的生活与工作，与他们交流、看望慰问等的宝贵机会。同时，也让侨胞们通过切实、具体、有意义的行动与贡献，表达对祖国海洋岛屿的深厚感情与责任。



今年的海上航程以“大团结之船”为主题，寄托着对一个繁荣、可持续、团结一致的越南的渴望。在旅程中，侨胞代表团先后访问了氏礁（Đá Thị）、生存岛、灵昆岛、带刀礁、西礁甲岛、大长沙岛和DK1/8 桂堂高脚屋。



侨胞们参与了多项富有意义的活动，包括走访慰问各岛礁上居民并送去慰问品、进行文艺交流；走访岛上的学校、居民、寺庙和卫生站；出席西礁甲岛“彩虹公园”落成典礼；参加鬼鹿角礁英烈纪念仪式；在胡志明主席纪念馆、英烈纪念碑敬香，出席升旗仪式和阅兵，参加“大长沙岛为亲爱的长沙健步走”活动。

在此次航程中，海外越侨已捐赠超过20亿越盾的现金、礼物及物资，用于实施“长沙绿化”项目、多功能文化馆建设, 购买生活必需品、医疗设备和物资以及学习用品等送给长沙群岛和DK1高脚屋上的官兵与人民。



自2012年至今，侨胞为长沙群岛和DK1高脚屋共捐赠近300亿越盾，用于建造主权快艇、民生工程建设，以及捐赠各类礼品和生活必需品。



此外，侨胞还通过创作关于祖国海岛的诗歌、散文、小说表达深情；在法国、新加坡、韩国、波兰等地成立“黄沙 - 长沙俱乐部”；积极研究改善岛上干部和战士们生活的解决方案和新发明，频繁举办研讨会和展览，向海外越南人和国际社会广泛宣传越南的海洋岛屿主权。



可以说，“大团结之船”的成功再次体现了党和国家始终如一地将海外越南人社群视为越南民族不可分割的一部分，落实第12号中央结论精神，巩固民族大团结，彰显党和国家对海外越南人关爱的情感与责任。



本次航船也彰显了海外越侨对国家建设与发展事业中，尤其是捍卫祖国神圣海洋岛屿主权工作的情感、责任与贡献。（完）