大叻省荣获两项2025年亚洲节庆奖

阮文山代表林同省上台接受2025亚洲花卉与园艺节庆奖”（ASIA Flower and Garden Festival of 2025）和“亚洲巅峰奖”（ASIA Pinnacle Awards）两个奖项。此外，大叻还荣获由国际节庆协会（亚洲）评选的“最环保节庆奖”（Best Eco-Friendly Festival）。



这是大叻市连续第二年在该国际权威奖项，继续肯定该地方在地区各典型节庆地图上的地位。2024年亚洲节庆奖上，大叻市荣获“最美花卉与园艺节庆奖”，并跻身亚洲五大最具印象节庆城市名单。



阮文山在韩国接受记者采访时表示，2025年国际节庆协会亚洲首脑会议期间举行多项令人印象深刻的活动。在赴韩国前，大叻市代表团已向组委会发送关于大叻市、历届大叻花卉节和音乐活动的许多图片和视频，让组委会在颁奖仪式上放映。



2005年至今，大叻市已10次举办花卉节。这是大叻市典型的文化、旅游活动，旨在向国内外游客推广林同省大叻文化、大自然和人文中起着的重要作用。该节不仅介绍各种花卉、传统花卉种植业，而且还是管理者、企业、农民和农业、旅游和服务等领域之间的桥梁。（完）

越通社