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大华银行：越南经济增长前景依然乐观
越南经济增长超出预期
全德健表示，增长的动力来自于电子行业需求的复苏、中国及地区经济的稳定增长，以及各大央行放松货币政策的可能性。
在分析越南2024年上半年的积极成果时，大华银行专家指出，越南2024年第二季度GDP实际增长率为6.93%，保持了第一季度5.87%和2023年第四季度6.72%的增长势头，远超2023年第三季度4.05%的增幅。总体而言，越南经济2024年上半年增长6.42%，远超2023年上半年的3.84%。
具体而言，据全德健的分析，制造业连续第五个季度实现正增长（达10%），服务业连续第11个季度增长（自2021年第三季度新冠疫情过后复苏以来）。2024年上半年，制造业和服务业对总体增长的贡献率分别为29%和45%。
关于外部需求，全德健认为，2024年上半年国际贸易活跃，越南出口和进口同比分别增长14%和16.6%，实现113亿美元的贸易顺差，接近2022年全年121亿美元的顺差水平。
关于国内需求，2024年上半年越南社会消费品零售总额保持稳定增长，得益于零售和旅游服务、酒店和餐饮服务实现两位数增长。这主要受到旅游业的推动。2024年上半年，越南接待国际游客880万人次，远高于去年同期的560万人次。
关于吸引外资方面，大华银行专家认为，尽管2024年初越南国内出现政治变动，但外国投资者对越南未来几年的前景大多持乐观态度。2024年上半年，外国直接投资（FDI）注册资本增长13.1%，达到152亿美元，其中到位资金达108亿美元。
全德健表示：“我们对下半年仍然乐观，因为FDI数据显示，在全球经济供应链正在重组的背景下，企业继续将越南视为中长期重要的投资目的地。另一方面，FDI实际到位资金和注册资本的双双增长，将进一步推动未来几个季度的国内活动，包括建筑和就业。这表明外国企业在当前的非全球化、去风险化和供应链转移浪潮中，对越南的信心和承诺。”
越南企业对当前经营环境持乐观态度
大华银行2024年企业展望研究调查了东盟和中国等7个重点市场的4000多家企业（中小企业和大型企业），其中包括525家越南企业。结果显示，大多数越南企业对当前的营商环境仍持乐观态度。近90%的越南企业表示有意向海外拓展业务，其中东盟是未来三年企业拓展业务的首选市场。
关于未来展望，近90%的越南企业预计2024年将有积极转变，经营业绩将得到改善。企业正计划加强应用数字解决方案、升级设备或设施以提高生产率，并实现销售渠道多元化以促进增长。跨境数字商务平台是大多数企业为拓展海外业务优先选择的手段。
根据大华银行的研究，越南企业未来3年海外投资的重点地区是东盟，70%的企业希望在该地区拓展业务；其次是中国，37%的企业选择中国。在东盟内部，泰国是越南企业选择最多的投资目的地，其次是新加坡、马来西亚和印度尼西亚。（完）