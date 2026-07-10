大华银行将越南2026年GDP增长预测大幅上调至8.5%

在越南经济上半年增长超出预期后，新加坡大华银行（UOB）大幅上调越南2026年GDP增长预测至8.5%，显著高于此前7%的水平。此次调整得益于制造业、投资及外商直接投资（FDI）持续增长，尽管经济仍面临地缘政治紧张和全球贸易不确定性等多重风险。



越南经济正以超出预期的积极基础步入下半年。据统计局7月3日公布的数据，2026年第二季度GDP同比增长8.39%，高于第一季度的7.94%，推动上半年增速达8.18%。



在最新更新的报告中，大华银行认为，在中东地缘政治紧张持续、能源价格维持高位的背景下，这一结果仍显著超出该机构此前的预期。工业、建筑业、服务业和农业领域均录得广泛增长，使越南继续巩固其作为东盟增长最快经济体的地位。



基于上述形势，大华银行将越南2026年GDP增长预测上调至8.5%，较此前7%的预测高出1.5个百分点。不过，该机构仍认为，在世界经济环境仍存在诸多变量的背景下，政府10%的增长目标并不容易实现。

在最新更新的报告中，大华银行认为，在中东地缘政治紧张持续、能源价格维持高位的背景下，这一结果仍显著超出该机构此前的预期。基于上述形势，大华银行将越南2026年GDP增长预测上调至8.5%，较此前7%的预测高出1.5个百分点。

据大华银行分析，经济最大动力仍来自生产制造领域。第二季度，工业和建筑业增长10.51%，高于上一季度的9.01%。工业生产活动继续保持两位数增长，6月份工业生产指数（IIP）同比增长12.7%；上半年累计增长10.8%，显著高于去年同期的8.7%。



值得注意的是，加工制造业继续发挥龙头作用，增长11.4%。大华银行认为，在各大科技集团持续扩大投资的背景下，全球对人工智能（AI）相关产品的需求正为越南制造业增添新的动力。



在需求端，最终消费增长8.15%，而固定资产总投资增长高达15.2%，反映出年初几个月公共投资拨付进度加快。



另一亮点是外国直接投资流入在地缘政治波动下仍持续强劲增长。截至6月底，实际到位FDI资金约130亿美元，同比增长11.2%。与此同时，注册FDI资金达347亿美元，增幅高达61%。



大华银行认为，这一趋势表明全球供应链多元化趋势仍在持续为越南带来优势。庞大的注册资金也为下半年到位资金继续增长提供了基础，使2026年有望成为越南有史以来吸引FDI最高的年份之一。



在亮点之外，报告也关注到贸易差额的恶化。第二季度货物出口增长22.8%，但进口增幅高达38.14%，使越南连续第二个季度出现贸易逆差，逆差额约118亿美元。上半年累计贸易逆差约150亿美元，与去年同期的79亿美元顺差形成鲜明对比。



据大华银行分析，主要原因并非出口疲弱，而是中东紧张局势推高油价导致能源进口成本大幅上升。仅前5个月，石油产品进口额已达约48亿美元，相当于2025年全年进口总额的近70%。



不过，大华银行专家也认为，如果美伊恢复谈判后能源价格降温，同时霍尔木兹海峡航运恢复正常，上述压力可能会逐渐缓解。届时，越南贸易差额很可能在年底重回顺差状态。

与此同时，通胀在经历前期大幅上涨后已出现降温迹象。6月份越南居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.69%，较前两个月超过5%的水平显著回落。上半年CPI平均上涨4.38%，核心通胀率为4.12%。



大华银行认为，政府继续维持燃料价格扶持政策并推动电动汽车和生物燃料使用，有助于减轻通胀压力。尽管如此，由于地缘政治形势尚未完全稳定，国际油价走势仍是需要关注的因素。



在增长积极但通胀逐步降温的背景下，大华银行认为，越南国家银行将在年内剩余时间继续维持稳定的货币政策。



该机构认为，由于通胀主要受成本推动因素影响，加息难以有效抑制通胀，而在通胀仍围绕目标区间波动的情况下降息也不太合适。因此，最有可能的情景是央行继续维持各项基准利率不变。



在外汇市场方面，大华银行评估越南盾仍保持良好韧性。得益于越南国家银行灵活调控机制，6月份美元/越南盾汇率基本持平，围绕26300越南盾/美元附近波动。



中期来看，该银行预计美元兑越盾汇率将逐步回落；同时认为越南有望于2026年9月被升级为新兴市场，这将对未来一段时间的间接投资资金流形成积极支撑。（完）