多边外交助力越南到2045年发展成为现代化工业化国家

新年伊始，越南外交部副部长杜雄越发表署名文章“多边外交助力越南到2045年发展成为现代工业化国家”，文章回顾了2022年多边外交工作取得的主要成就，以及未来推进及提升多边外交水平的主要方向。越通社谨向读者介绍文章的主要内容。

2022年，世界形势错综复杂，在各级各部门的加强领导和各地政府的共同努力下，越南多边外交工作取得了诸多显著的成就，为革新事业和融入国际社会进程做出了积极的贡献。

2022年，越南党、国家和国会领导人积极参与许多重要的多边活动，有力有效地传达了一个爱好和平、公正、活跃、创新、责任担当和可靠的越南国家形象。

2022年，越南在多边论坛上的地位和信誉不断提高。越南当选第77届联合国大会副主席、联合国人权理事会成员（任期 2023-2025年）、联合国教科文组织保护非物质文化遗产公约政府间委员会成员（任期2022-2026年）。同时继续担任国际原子能机构（IAEA）理事会（2021-2023 年）、联合国教科文组织执行理事会（2021-2025 年）、国际法委员会 (2023-2027年)、国际法委员会（ILC）（2019-2025 年）等国际组织的成员。

在所有论坛上，越南作出了许多积极的贡献，坚持遵守《联合国宪章》和国际法基本原则，维护民族利益、国家主权和领土完整；坚持以和平方式解决国际争端，呼吁结束冲突、恢复和平，保护人民和重要基础设施的安全，呼吁并直接为因冲突而面临困难的民众提供人道主义援助；坚持推动实质性对话，寻求解决争端和冲突的均衡、妥当的措施，符合有关各方的合法利益等。

越南还积极参与了联合国维和行动，并做出了非常具体的贡献，同时切实用好系列多边合作机制，为国家经济社会的发展作出贡献。进一步加快落实《越南与联合国2022-2026年可持续发展战略合作框架》和次区域合作机制；有效落实所签署的各项新一代自由贸易协定（FTAs）。

越南在东盟、亚太经合组织、亚欧会议、经合组织等国际合作机制中提出了诸多加强合作，促进互联互通的构想和倡议，继续倡导提供新冠疫苗的COVAX机制，并被世界卫生组织（WHO）选为mRNA疫苗生产技术转让受援国等。

2022年是越南加入联合国45周年（1977-2022）的重要一年。越南从一个贫穷、落后的受援国，跃升成为联合国各领域的积极贡献者。

杜雄越在文章中指出，越南正处在实现到2045年发展成为现代化工业化国家目标的新时期，为适应瞬息万变的世界形势，助力革新事业，多边外交工作需要关注以下几个方面：

一是要组织好党、国家和国会领导人的多边外交活动，为提高国家地位和威望，促进与成员国特别是大国、重要伙伴和传统的友好国家的友好合作关系做出贡献。

二是要履行好在联合国人权理事会、国际原子能机构理事会等国际组织和机构中的职责和任务。

三是要在联合国、东盟、不结盟运动、亚欧会议、亚太经合组织等主要多边论坛上彰显责任担当意识，提出并推动符合可持续发展、绿色增长、包容性增长、能源转型、水资源安全、粮食安全、海洋安全、数字化转型等越南优先领域的合作倡议。

四是要积极主动，反应灵敏，推出新构想、新举措，在多边机制中留下积极和持久的印象。

五是要提升跨部门协作效率，特别是在多边问题的研究、预测、磋商和处理方面，在思想上形成共识，在行动上凝聚力量。与此同时，关注加强外交人员队伍建设。这是决定党和国家推进及提升多边外交水平的重要因素。（完）