多米尼加统一左翼运动党总书记：越南国际地位日益提升

米格尔·梅希亚在2026年新年之际接受越通社记者采访时高度评价越南共产党在推进政治、经济全面改革，带领国家走出战争阴影，并深度融入国际贸易、外交与文化等领域所发挥的领导作用。在他看来，越南不仅在本地区扮演重要角色，更是全球层面上积极、负责任的一员。



他特别对越南在减贫脱贫、反腐败以及机构精简重组方面取得的成就印象深刻。越南已崛起成为工业化国家，吸引来自美国、拉丁美洲、欧盟及亚洲的强劲外资流入。他相信已故总书记阮富仲的方针与政治遗产，正在由苏林总书记有效继承与落实。



2025年4月29日，越共中央总书记苏林与多米尼加共和国统一左翼运动党总书记米格尔·梅西亚。图自越通社

展望预计于2026年1月召开的越南共产党第十四次全国代表大会，米格尔·梅希亚认为，在世界局势动荡的背景下，这是一次具有特殊意义的政治事件，是越南继续瞄准新阶段发展优先方向与战略的契机。他相信越南人民将继续享受40年革新事业以及35年实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》的成果。



关于越南与多米尼加关系，米格尔·梅希亚强调，自2005年两国建交以来关系取得积极进展，特别是多米尼加共和国于2023年2月在越南开设大使馆，以及越南政府总理范明政于2024年11月对多米尼加共和国进行的访问，为双边合作注入了新动力。



他希望越南早日于圣多明各开设大使馆，同时鼓励越南军队电信集团（Viettel）、越南国家油气集团（Petrovietnam）、Viglacera陶瓷集团、Vingroup集团旗下VinFast等越南大型集团加强对多米尼加共和国市场的投资与布局，推动农业、教育、环境、文化、国防等领域的合作。（完）