多米尼加共和国总统强调高度重视对越关系

路易斯·阿比纳德尔总统对越南民族在争取民族独立的历史进程中所展现出的英勇斗争精神，以及当前国家建设与发展的成就表示钦佩；同时建议双方在共同关心的领域，特别是电信、农业和高科技领域扩大合作。



多米尼加总统相信黎光龙大使在其任期内，将为进一步推动两国之间的友好与合作关系作出积极贡献。



会见场景。图自越通社

黎光龙大使向多米尼加总统路易斯·阿比纳德尔转达越共中央总书记苏林、国家主席梁强、政府总理范明政和国会主席陈青敏的亲切问候。



黎光龙大使强调将全力推动两国合作关系继续迈上新高度，成为落实双方在范明政总理于2024年11月对多米尼加共和国进行访问期间所达成各项协议的桥梁，为双方经贸与投资合作关系注入新动力。



黎光龙大使建议多米尼加政府注重为越南企业，尤其是从事电信领域的企业创造便利条件。



值此之际，黎光龙大使同多米尼加主管双边外交政策的外交部副部长弗朗西斯科·卡拉巴略（Francisco Caraballo）以及多米尼加统一左翼运动党总书记米格尔·梅希亚（Miguel Mejía）进行工作座谈。双方强调了将高层协议落到实处、取得实效的重要性，从而推动越南与多米尼加共和国关系迈上新台阶。（完）