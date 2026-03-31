多极化世界背景下越俄合作潜力巨大

在3月23日至30日于俄罗斯科学院东方研究所举行的“V.G.拉斯季扬尼科夫第六届学术研讨会：“转型世界中金砖国家及伙伴国的潜力”国际研讨会框架下，3月30日举行了题为“21世纪越南经济社会与科技发展”的专题研讨会。



东方学研究所所长阿里克别尔·阿里克别罗夫（Alikber Alikberov）博士在开幕致辞中强调，越南不仅是传统的战略伙伴，也是亚太地区安全和经济结构中的重要一环。



此次研讨会汇集了来自俄罗斯多个知名研究中心的越南学研究人员和专家，共发表12篇报告，分析了越南多个领域的发展变化。



一个值得注意的内容是由越南与东盟研究中心主任弗拉基米尔·马济津（Vladimir Maryzin）教授所作的"迈向战略自主——越南新经济政策"报告，重点分析了越南如何适应全球经济波动。彼得·茨维托夫（Petr Tsvetov）博士的报告也分析了越南与俄罗斯、中国、美国等大国的关系，阐明了越南外交政策的灵活性和胆识。



俄越"传统与友谊"合作促进发展基金会主任阮国雄。图自越通社

关于双边合作，俄越"传统与友谊"合作促进发展基金会主任阮国雄认为，两国关系正面临诸多新的合作机遇，特别是在高素质人才培养、科技转让、物流和能源等领域。然而，为有效合作，双方需要克服基础设施和法律障碍，保障稳定的投资环境和知识产权保护。



在研讨会上，专家们还探讨了多极化趋势对越俄关系的影响。越南在扩大与金砖国家合作中的作用被评估为有助于推动建立更加公正世界秩序的潜在因素。



俄罗斯普列汉诺夫经济大学对外经济专业研究生范光长明表示，金砖国家是日益发展的国际机制之一。该集团的方针，特别是2023年俄罗斯对外经济理念，已确认多极化世界是时代的必然趋势。这一趋势被认为为越南增强自力自强、推动国产化、技术自主、在生产经营中应用人工智能以及开拓新市场创造了机遇。（完）