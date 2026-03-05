多措并举，确保在中东地区越南游客的安全

中东冲突升级后，越南旅游业迅速采取及时应对措施，确保游客安全。3月2日，越南国家旅游局下发400/CDLQGVN-LH号通知，要求从事国际旅游业务的旅行社主动关注中东局势的发展，并按照外交部的建议停止组织前往危险地区的旅游线路。



3月3日，河内市旅游局也要求各相关单位对涉及冲突地区的旅游计划进行核查，保障游客的正当权益。这被视为管理部门在多变的背景下主动应对困难，巩固游客和合作伙伴信心的及时和必要举措。



近年来，中东地区吸引了许多越南游客的关注，但军事紧张局势升级迫使多家旅行社推迟或取消旅游计划，并采取灵活措施处理突发情况。典型如Vietravel旅行社，由于空域限制，三个迪拜旅游团（51人）和一个埃及旅游团（24人）无法按计划返越。该旅行社主动安排酒店住宿，确保餐饮供应，并与航空公司协调调整出行方案。截至3月4日下午，所有游客已安全抵达河内。



同样，Onlytour公司也有两个迪拜旅游团（43人）遇到类似情况。该公司立即与当地合作伙伴协调安排食宿，联系保险公司延长保险期限，并与阿联酋航空合作安排最早航班。两个旅游团均于3月4日安全返越。



对于未来旅游计划，VietFoot Travel对已预订中东线路但希望延期或改线的游客实行全额费用保留政策。该公司还提高保险额度，最大限度保障游客权益。



越旅公司目前已暂停3月和4月所有中东旅游团。该公司副总经理范英宇表示，冲突可能导致赴越的中东游客下降，但由于该市场尚属新兴市场，目前影响不大。然而，若紧张局势持续，将影响经由中东中转航线赴越的国际游客。此外，油价上涨也会增加运营成本，给稳定旅游消费市场带来困难。

专家认为，旅行社应调整旅游产品结构，实现航线多元化，增加不依赖单一中转点的行程，以降低运营风险。与此同时，不断提高管理能力、快速反应能力和信息透明度，以维护客户信心，实现可持续发展。