多家高端品牌有意在越南寻找营业场所

越南统计总局的数据也显示，国内消费正逐渐回暖，2023年前4月消费品和服务零售总额与疫情爆发之前的2019年同期相比增长了26.7%。据市场研究机构Statista的预测，2023年越南高端零售市场营收额将达到9.572亿美元，2023-2028年阶段增长率有望达到3.23%。消费者需求持续增长被视为许多品牌参与和投资的推动力。迪奥（Dior）、路易威登（Louis Vuitton）、蒂芙尼（Tiffany & Co）或伯尔鲁帝（Berluti）等各种奢侈品牌已经出现在河内市场并受到消费者欢迎。此外，奢华酒店品牌和公寓的发展有望为旅游业和购物业带来高端客户，从而吸引各家品牌的青睐。这也是各家品牌创造新零售运营平台或提升其在现有区域的价值的方式之一。第一太平戴维斯河内商业租赁部高级总监黄妙妆透露，顺应世界的趋势，河内市场即将迎来四季酒店（Four Seasons）、 费尔蒙（Fairmont）、华尔道夫酒店（Waldorf Astoria）或丽思·卡尔顿（Ritz Carton）等奢侈酒店有望在首都市场上打造全新的奢侈品购物中心，吸引众多高端品牌进入这一潜力市场。谈及高端品牌所选择的店址位置，黄妙妆指出，在区内乃至全球的许多市场，品牌往往会选择在大品牌聚集的主要购物街上或商业中心中开设店铺。在越南，尤其是在河内，各品牌也选择地段优越、面积大、门面大、高端客源集中的昂贵街道上的临街店铺。目前，还剑郡凭借其中心位置和对品牌识别要求的保证，仍然是高端品牌的理想选址。然而，实际上，符合这一要求的店址供应是有限的。第一太平戴维斯亚太区零售总监尼克·布拉德斯特里特（Nick Bradstreet）表示，中国一直是全球奢侈品零售的大市场。然而，由于该国因防控新冠肺炎疫情采取的收紧措施，以及新兴品牌竞争的加剧，许多奢侈品牌开始在东南亚实施市场多样化战略，其中，越南同新加坡和泰国均被评为亮点之一。因此，黄妙妆指出，为利用越南市场在高端零售领域的优势和吸引力，重要的是增加高端店面供给量。此外，投资者应注意建设符合国际标准、满足品牌需求的经营场所。（完）