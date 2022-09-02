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多国领导人向越南领导人发来贺电和贺信 祝贺越南国庆77周年

值越南社会主义共和国第77个国庆节（1945年9月2日-2022年9月2日）之际，老挝人民民主共和国、中华人民共和国、柬埔寨王国、古巴共和国、俄罗斯联邦、朝鲜人民民主共和国、印度共和国、印度尼西亚共和国、马来西亚、新加坡共和国的领导人向越南党和国家领导人致国庆贺电和贺信。 老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）；政府总理潘坎·维帕万（Phankham Viphavanh）和国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）向越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福、政府总理范明政和国会主席王廷惠致国庆贺电，热烈祝贺越南77年来尤其是实施革新政策36年来在国家保卫和发展事业中取得的重大成就，并将其视为老挝发展事业的巨大鼓舞。老挝领导人在贺电中对越南一如既往向老挝给予的巨大支持和帮助表示衷心感谢，并强调在任何情况下，都愿与越南党、国家和人民一道，推动越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系向前发展，让两国关系万古长青，世代相传。

*中共中央总书记、国家主席习近平向越共中央总书记阮富、越南国家主席阮春福致国庆贺电。中国国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书分别向越南政府总理范明政、国会主席王廷惠发来贺电。

中国领导人在贺电中对越南在党建和国家发展事业中取得的成就给予高度评价，相信越南将继续在符合国情的社会主义建设道路上稳步前行，顺利实现2030年越南共产党成立100周年和2045年越南成立100周年之际提出的奋斗目标。

中方领导人高度重视发展中越两党两国关系，愿同越方一道，不断巩固两国传统友谊，加强战略对接，深化互利合作，不断为中越全面战略合作伙伴关系注入新动力。

*柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、柬埔寨人民党中央委员会、柬埔寨首相洪森（Samdec Techo Hun Sen）、参议院主席赛冲（Xamdec Xay Chum）和国民议会主席亨桑林（Samdec Heng Samrin）向越共中央委员会和越南高层领导人发来贺信和贺电。

多国领导人向越南领导人发来贺电和贺信 祝贺越南国庆77周年 hinh anh 2

胡志明市举行庆祝国庆节活动 图自越通社

柬埔寨领导人在贺信和贺信中热烈祝贺越南党、国家和人民取得的巨大成就，坚信在以阮富仲总书记为首的越南共产党的正确和英明领导下，越南人民将圆满完成越南共产党制定的经济社会发展计划，到2045年成为高收入发达国家。

古巴共产党第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Migel Diaz-Canel）向越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福致国庆贺电；古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯（Manuel Marrero Corou）向越南政府总理范明政致国庆贺电；古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Ennande）向越南国会主席王廷惠发来贺电。

古巴领导人在贺电中对越古的历史性团结关系深感自豪，同时体现出进一步加强两国传统友谊和全面合作关系的愿望。

*俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）向越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福致国庆贺电。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhain Misustin）向越南政府总理范明政致贺电；俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科（Valentina Matviyenko）和国家杜马主席维亚切斯拉夫·维克多罗维奇·沃洛金（Vyacheslav Volodin）向越南国会主席王廷惠致国庆贺电。

*朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩（Kim Jong Un）向越共中央总书记阮富仲和越南国家主席阮春福致国庆贺电；朝鲜内阁总理金德训（Kim Tac Hun）向越南政府总理范明政致国庆贺电等。（完）

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