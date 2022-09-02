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多国领导人向越南领导人发来贺电和贺信 祝贺越南国庆77周年
*中共中央总书记、国家主席习近平向越共中央总书记阮富、越南国家主席阮春福致国庆贺电。中国国务院总理李克强、全国人大常委会委员长栗战书分别向越南政府总理范明政、国会主席王廷惠发来贺电。
中国领导人在贺电中对越南在党建和国家发展事业中取得的成就给予高度评价，相信越南将继续在符合国情的社会主义建设道路上稳步前行，顺利实现2030年越南共产党成立100周年和2045年越南成立100周年之际提出的奋斗目标。
中方领导人高度重视发展中越两党两国关系，愿同越方一道，不断巩固两国传统友谊，加强战略对接，深化互利合作，不断为中越全面战略合作伙伴关系注入新动力。
*柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、柬埔寨人民党中央委员会、柬埔寨首相洪森（Samdec Techo Hun Sen）、参议院主席赛冲（Xamdec Xay Chum）和国民议会主席亨桑林（Samdec Heng Samrin）向越共中央委员会和越南高层领导人发来贺信和贺电。
古巴共产党第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Migel Diaz-Canel）向越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福致国庆贺电；古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯（Manuel Marrero Corou）向越南政府总理范明政致国庆贺电；古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Ennande）向越南国会主席王廷惠发来贺电。
古巴领导人在贺电中对越古的历史性团结关系深感自豪，同时体现出进一步加强两国传统友谊和全面合作关系的愿望。
*俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）向越共中央总书记阮富仲、国家主席阮春福致国庆贺电。俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhain Misustin）向越南政府总理范明政致贺电；俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科（Valentina Matviyenko）和国家杜马主席维亚切斯拉夫·维克多罗维奇·沃洛金（Vyacheslav Volodin）向越南国会主席王廷惠致国庆贺电。
*朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩（Kim Jong Un）向越共中央总书记阮富仲和越南国家主席阮春福致国庆贺电；朝鲜内阁总理金德训（Kim Tac Hun）向越南政府总理范明政致国庆贺电等。（完）