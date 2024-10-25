多国领导人发来贺电贺函 祝贺梁强同志就任越南国家主席

值此越南第十五届国会选举梁强同志为越南国家主席之际，柬埔寨、新加坡、意大利、哈萨克斯坦、芬兰和统一俄罗斯等的领导人继续发来贺电和贺函表示热烈祝贺。

柬埔寨王国首相洪马奈亲王（Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet）表示，相信在梁强主席的领导下，越南经济社会发展将继续取得成就，造福越南人民并在国际事务中作出积极贡献。相信建立在睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定基础上的两国关系一定会更加牢固，造福两国人民。

统一俄罗斯党主席德米特里·梅德韦杰夫（Dmitri Medvedev）表示，相信梁强主席的丰富工作经验将有助于解决越南经济社会发展的重大问题，提高越南在国际舞台上的地位。统一俄罗斯党主席同时表达了推进越俄全面战略伙伴关系发展的决心，包括促进统一俄罗斯党与越南共产党之间的对话。

新加坡总统尚达曼（Tha-man Sanmugaratnam）表示，越新战略伙伴关系在各个领域不断强劲发展，特别是在贸易投资、国防安全、教育培训和人力资源开发等领域。新加坡总统希望与越南拓展在清洁能源、碳信用、数字经济等新领域的合作，加强在东盟等多边场合上的协调与配合，进而推动越新关系迈上新台阶。值此机会，新加坡总统邀请梁强主席在适当时候对新加坡进行国事访问。

意大利总统塞尔吉奥·马塔雷拉（Sergio Mattarella）高度评价越意深厚友谊和密切合作关系，对两国关系及意大利与东盟关系充满信心。

值此机会，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、芬兰总统亚历山大·斯塔布（Alexander Stubb）向梁强主席致贺信。（完）