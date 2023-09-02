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多国领导人发来贺电和贺信 庆祝越南国庆78
越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断前进，成为两国的宝贵财富，是各自国家革命事业取得胜利的关键因素。老挝领导对越南人民一直以来给予的支持和帮助表示衷心感谢，同时强调在任何环境下都坚定不移维护越老特殊关系，使其开花结果，万古长青、世代相传。
中国领导人在贺电中祝贺越南在经济社会发展取得值得令人鼓舞的成就，相信越南将在社会主义道路上稳步前进。中国领导人表示高度重视越中两党两国关系发展，愿同越南一道努力加强两国战略交往，深化各领域合作，为两国人民带来更多福祉，为地区和世界和平、稳定、繁荣作出积极贡献。
柬埔寨领导人对越南人民取得的伟大成就表示祝贺，坚信在以阮富仲总书记为首的越南共产党的领导下，越南人民将落实好越共十三大决议，取得更多、更大的成就。柬埔寨领导人高度评价越柬睦邻友好、传统友谊，全面合作的长期稳定关系，愿与越方一道努力深化两国合作内涵，实现互利共赢。
古巴领导人向越南人民和国家领导人致以诚挚祝愿，对越古历史性团结关系感到骄傲，同时表示愿进一步推动两国传统友谊和全面合作关系向前发展。
俄罗斯领导人在贺电中强调，越南是俄罗斯在亚太地区的传统可靠伙伴，希望越俄全面战略伙伴关系在政治、经济、文化、教育等各领域不断得到加强，相信双方将共同努力，进一步推进越俄全面战略伙伴关系发展，符合两国人民的共同利益。
朝鲜领导人在贺电中祝贺越南人民在国家建设和发展事业取得的许多重要成就。
印度领导人在贺电中强调，越南是印度向东政策和印太愿景的重要支柱，双方的合作努力不仅有利于各自国家的繁荣稳定，还有助于印度洋地区乃至世界的和平、稳定与发展。
印度尼西亚总统佐科·维多多、马来西亚国王阿卜杜拉、菲律宾总统费迪南德·马科斯在贺电和贺信中均对越南78年来取得的成就表示热烈祝贺，同时强调愿深化与越南的关系，为两国人民带来福祉。（完）