多个高档品牌进入越南

据《越共电子报》，消费者需求的持续增长被视为多个品牌进入越南市场的推动力。

越南是各家品牌聚焦发展的市场之一。据市场研究机构Statista预测，2023年越南高端零售市场营业额将超过9.57亿美元。2023-2028年阶段年均增幅约达3.23%。



消费者需求的持续增长被视为多个品牌进入越南市场的推动力。迪奥（DIOR）、路易威登（Louis Vuitton）、蒂芙尼(TIFFANY&Co)、伯尔鲁帝（Berluti）等高档品牌已入驻河内市并受到民众的欢迎。



此外，越南豪华酒店和公寓品牌的发展预计有望给旅游业和购物业带来大量的高端客户，进而吸引各家品牌的关注。第一太平戴维斯(Savills)河内商业租赁部高级总监黄妙妆表示，河内市场即将迎来四季酒店（Four Seasons）、费尔蒙（Fairmont）、华尔道夫酒店 (Waldorf Astoria)或丽思·卡尔顿酒店(Ritz-Carlton)等高端酒店，河内有望被打造成一个新兴奢侈品购物综合体，吸引更多高档品牌加入这一充满潜力的市场。



第一太平戴维斯亚太区零售总监尼克·布拉德斯特里特（Nick Bradstreet）表示，在当前背景下，多家奢侈品牌在东南亚开展市场多样化战略。其中，越南及新加坡和泰国均被评为亮点之一。（完）