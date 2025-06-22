外资涌入越南医药医疗行业

越南医疗行业的并购市场正迎来外资企业的强劲投资浪潮。普华永道《2025年全球并购趋势展望报告》显示，全球医疗行业正成为并购热点，81%的企业领导人计划在未来三年内实施并购交易。

普华永道（越南）预测，到2025年，越南医疗保健行业的并购市场将蓬勃发展，这主要得益于对高质量医疗服务的需求不断增长以及中产阶级日益增多。制药公司、私立医院以及专科医疗机构，尤其是眼科和肿瘤科领域的医疗机构，将成为并购活动的焦点。

普华永道（越南）代表Ong Tiong Hooi表示，受经济复苏和收购活动的推动，2025年全球医疗保健领域的并购将迎来爆发式增长。

这一趋势也体现在越南市场上。国内企业在高价值交易中引领潮流，而外国投资者正在重返市场，尤其是医疗保健和教育两个潜力巨大的行业。

Kirin Capital公司的统计数据显示，2023年越南医疗行业的并购交易共11起，总价值达5.08亿美元，仅次于金融和房地产领域。值得注意的是，大部分买家都来自国际集团。

近期备受关注的交易是汤姆森医疗集团（TMG）收购了FV医院，东华制药公司收购了中山药店连锁店一半以上的资本，中国丽珠医药（Livzon）斥资5.73万亿越盾收购Imexpharm制药公司65%股份等。2025年3月，湄公资本的湄公河企业基金 IV（MEF IV）首次进军私营医疗保健领域，投资于越南TNH医院集团。此外，平定制药及医疗器械股份公司（代码DBD）也因外国投资者的入股而引起轰动。

2024年12月中旬，来自瑞士的外国基金KWE Beteilgungen AG宣布增持平定制药及医疗器械股份公司（代码DBD）7.95万股，使其持股比例从9.93%增至10.01%等。

越南后江制药、Domesco、Traphaco、Pymepharco等领先制药企业均拥有外商战略股东，部分企业外商出资比例超过51%，甚至全面收购。

尽管收购制药公司大量股份并非易事，一些交易持续数年，花费极大，但越南制药和医疗保健行业仍展现出巨大的潜力，吸引许多外国投资者的关注。（完）