外资涌入越南制造业 使房地产领域受益

第一太平戴维斯（越南）公司表示，外资流入高科技制造业是好的信号。写字楼、产业地产、酒店式公寓等板块在此趋势下得到积极推动。

外资涌入制造业 ​

统计总局最近公布的数据显示，截至9月底，越南所引进外资超过247.8亿美元，同比增长11.6%。外资主要集中在基础设施完善、人力资源稳定、行政手续改革等吸引外资优势的省市，如北宁、胡志明市、广宁、巴地头顿、平阳、河内、海防、同奈、北江、宁顺等地。

第一太平戴维斯（越南）公司副总裁特洛伊·格里菲斯（Troy Griffiths）表示， 2024年第三季度，房地产领域没有太多外资活动，而大部分外资集中于制造业。但好消息是生产投资结构发生积极变化。市场不再关注纺织、木材等传统行业，而是电子、零部件制造等高科技领域的投资项目大幅增加。

许多房地产细分受益于外资的增加

在大量外资流入越南制造业的基础上，写字楼、酒店式公寓和工业等许多房地产细分都获得支持，并随着需求的增加而受益。

第一太平戴维斯在最新发布的一份关于该市写字楼租赁交易市场报告中的调查显示，2024年第三季度胡志明市的大部分交易（73%）旨在搬迁至质量更好的建筑。金融、银行、保险和房地产（FIRE）行业以39%的交易市场份额领先，其次是信息和通信技术(ICT)，占31%，制造业占13%。 从租户来看，大部分来自国外企业，主要来自美国、韩国和日本，国内企业仅占25%。

越南莱坊（Knight Frank）称，在越南南部地区，工业园区房地产板块也呈现增长信号，第三季度净吸纳量达到83公顷，较第二季度增长14.7%。隆安省、巴地头顿省和平阳省正在成为投资亮点，吸引了众多企业和多元化产业。

莱坊越南首席执行官亚历克斯·克兰（Alex Crane）表示，租赁工厂业主之间的竞争将为租户创造有利的环境并刺激增长。租赁工业空间有多种选择，包括具有环保认证的项目。这将有助于越南更好地融入全球供应链。（完）