外资强劲增长 推动越南综合设施管理市场快速崛起

Savills(越南)公司专家指出，越南实际到位外商直接投资额创近五年新高，正为综合设施管理市场注入新增长动力，使越南成为全球新兴IFM市场中表现突出的国家。

综合设施管理是一种整合性设施管理模式，涵盖技术运维、设备维护、能源管理、安防保障、环境清洁及其他配套服务，旨在帮助企业提升运营效率、优化成本结构，并符合国际环境、社会及治理标准。

根据越南统计总局数据，2025年前11个月，越南吸引外资继续保持积极态势，新批注册资本近337亿美元，实际到位资金达236亿美元，创近五年同期最高水平。稳定的资金流入为工厂、物流中心、办公楼等设施对IFM服务的需求奠定了坚实基础，尤其在外资企业持续扩大在越生产布局的背景下。

国际市场研究机构Mordor Intelligence分析显示，全球IFM市场正迅速增长，预计到2030年规模将达到2700亿美元，年均复合增长率约7%。这反映了制造业与商业领域对提升运营效率、降低成本和强化安全标准的需求日益增强。亚太地区仍是主要增长中心，其动力来自工业扩张、快速城市化及深入的数字化转型。

在此趋势下，越南正成为东南亚地区新兴IFM市场中的亮点，其商业与工业领域IFM年增长率预计可达7%至9%，高于全球平均水平。主要增长动力得益于稳定的外资流入、“中国+1”产业转移趋势以及持续加快的城市化进程。

Savills（越南）专家表示，越南市场正从单一服务合同快速转向综合性、高效率的IFM解决方案。这一转型受到运营成本优化需求、数字化管理平台应用以及对国际安全与ESG标准重视的推动。其中，外包型IFM服务增长最快，年均复合增长率达7.8%，企业普遍倾向于与专业机构合作以提升运营质量与效率。

谈及市场前景，Savills（越南）全国业务发展总监、IFM服务负责人卢卡·瓦达拉表示，外资的强劲增长、完善的工业基础以及快速的城市化进程，正推动越南IFM服务在工厂、物流中心、企业办公楼等多种设施类型中快速扩展。

在活跃的市场环境中，预计越南IFM市场规模到2030年将实现翻倍，达到约6620亿美元。（完）