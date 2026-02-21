外资强劲增长印证越南的“投资引力”

在全球经济阴晴不定、主要经济体投资收紧的2025年，流入越南的外商直接投资（FDI）却逆势交出亮眼答卷。这不仅是一组数字的增长，更是国际资本用“真金白银”为越南投下的坚定信任票。



据财政部统计局数据，2025年外国投资者新批、增资以及入股并购的FDI注册总额超过384亿美元，较上年小幅增长。尤为引人关注的是，FDI实际到位资金预计达276.2亿美元，同比增长9%，创近五年来新高。



在地区局势充满不稳定因素的情况下，越南依然保持了经济社会总体稳定，这为外国投资者在越南投资兴业提供了‘定心丸’，增强了其对资金安全和经营环境的信心。宏观经济稳定不仅是吸引投资的首要条件，也有助于提高资本使用效率，实现投资价值最大化。 越南财政部统计局局长阮氏香指出

较高的资金到位率表明，FDI项目正在得到实质性推进，并直接为经济增长、就业创造和出口发展作出积极贡献。宏观经济稳定、通胀得到有效控制以及GDP保持较高增速，依然是越南吸引并留住外资的关键因素。



经济专家黎维平认为：“2025年FDI实际到位资金创下新纪录，显示外国投资者对越南经济的信心依然强劲。这不仅为未来几年FDI持续增长奠定了基础，也表明国际投资者正以实际行动，将越南视为2026年及以后值得信赖的投资目的地。这将有力推动社会总投资规模扩大，提升经济总体投资水平，扩大内需，并为未来持续保持较高增长提供重要支撑。”



统计机构表示，FDI资金仍主要集中于加工制造业等附加值较高、对经济增长具有重要带动作用的领域。



越南财政部统计局工业与建筑统计司司长裴氏香娥表示，2025年FDI实际到位率达到近五年来最高水平，这将成为推动加工制造业在2026—2030年阶段保持较快增长的重要基础。



进入2026年，在全球吸引投资竞争日趋激烈的背景下，越南明确将招商引资重点从“规模导向”转向“质量导向”，更加注重核心技术、创新能力以及与全球价值链的深度融合。



财政部外国投资局副局长阮英俊指出：“投资者对越南政府决策的信任、对越南经济未来发展潜力的信心，以及对越南投资环境日益开放、透明的认可，为越南继续吸引新的和潜在投资者提供了坚实基础。”

在充满不确定性的国际环境中，流入越南的FDI资金保持稳定，继续成为越南经济发展的重要支撑力量，为夯实增长基础、推动经济高质量发展注入强劲动力。（完）

