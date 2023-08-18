外资加速进入越南房地产并购市场

2023年前7个月，一批来自新加坡、韩国、台湾（中国）、日本、马来西亚的投资者积极前往越南了解总价值约14亿美元的越南房地产并购项目（M&A）。

外企踊跃参与房地产项目

近期，新加坡盛裕集团（Surbana Jurong）与越南金莺集团（Kim Oanh）签署合作协议，共同开发金莺在越南南方投资的系列房地产项目。

同样，越南兴盛公司近日与日本最大的跨行业贸易投资公司丸红公司（Marubeni）握手合作，开发一个总投资额超过10万亿越盾（折合人民币31.17亿元）的房地产项目。最引人注目的是亚太地区最大的资产管理公司之一ESR集团今年年初斥资4.5亿美元以增加在BW工业发展股份公司（BW Industrial）的股权比例。

在房地产市场面临困难的背景下，外资有望成为助力国内房地产企业复苏的有效途径。 调查结果显示，对越南房地产项目感兴趣的外国投资者数量正在大幅增加。但是，今年前几个月，房地产并购市场进展并不够顺利。

EY越南咨询股份公司副总裁陶天香表示，2023年前7个月，越南并购市场规模达近32亿美元，同比下降62%。其中，房地产和建筑行业并购活动24起，达到14亿美元，同比下降65%。

从细分市场来看，工业地产是实现并购交易最多的领域（成功交易16笔）。目前，外国投资者约占越南房地产并购交易买家的92%，其中最多的是来自台湾（中国）、新加坡和韩国企业。

认清困难

陶天香女士表示，目前有不少房地产并购项目正在谈判过程中，但在谈判过程中仍存在不少困难，比如外国投资者在越南拥有房地产的法律框架尚未完善。

业内专家认为，投资手续复杂繁琐、部分企业和项目财务信息不透明、没有独立的审计单位等，可能会阻碍投资者对企业的并购决定。

因此，一般情况下外国投资者会选择通过合资或融资方式参与越南市场，与越南国内企业合作开发项目，以充分利用双方的优势。

目前，越南政府在《房地产法（修正案草案）》中提出了许多积极举措来完善该领域的法律法规，为外国投资者开发项目创造便利条件。希望从2024年开始，房地产并购市场会更加活跃。

由《投资报》、越南计划投资部联合举行的2023年第三次越南工业地产论坛将于2023年8月24日在胡志明市举行。

今年论坛以“捕捉新资本流入机遇”为主题，重点评估新资本流入越南的前景、工业地产行业的发展趋势，分析在政策、基础设施、行政手续、土地资金等方面的瓶颈，并讨论消除瓶颈和捕捉新机遇的有力措施。

论坛还将讨论国内外投资者关心的问题，如全球最低税收政策的影响，与FDI部门有关的政策调整，根据 ESG 标准促进工业地产行业可持续发展面临的挑战等。（完）