外媒对2026年越南经济增长前景做出评价

根据该报告，2025年是越南经济增长动力和体制改革方面都出现重要转变的一年。在政治层面，2025年以体制改革和治理能力提升承诺为标志。政府开展精简行政机构和权力下放计划，为提升全国各地工作质效与问责水平做出贡献。

报告认为，越南已深入推进改革并与经济议程紧密衔接，借此消除官僚瓶颈，加快公共投资项目审批进度，从而提高决策速度和公共部门运行效率。这些因素对于保持经济增长和可持续发展至关重要。因此，延续2024年的增长势头，2025年越南经济取得了令人瞩目的成就。

报告指出，2025年地缘政治紧张局势使外部前景更加复杂，并推动全球能源价格上涨，同时抬高了越南燃料和化肥的进口成本。运输和保险费用上升，尤其是在部分航线受阻的情况下，压缩了出口商的利润空间，也推高了中间投入品——越南生产模式中核心要素的进口成本。尽管面临上述挑战，越南仍受益于强劲的区域贸易需求、对高技术制造业持续增长的投资力度，以及来自韩国、日本和新加坡等投资者的稳定资本流入。



然而，报告认为，越南也要面临部分挑战。具体而言，越南需要实施一项雄心勃勃的经济发展和基础设施建设计划，以维持增长势头、吸引更多外商直接投资（FDI），并主动应对全球经济的不确定性。



在供应链方面，越南也容易受到超出其控制范围的外部变化影响。其中包括美国对一系列亚洲国家生产的商品提高关税的决定。



报告还指出， 2026年越南财政预算中的一大亮点是将财政支出重点投向技术发展、数字化转型以及相关创新项目。此举表明越南有意摆脱传统增长动力，转向知识经济和技术经济，契合其更大规模的经济结构调整目标。（完）



