外媒对越南经济前景给予好评

在世行（WB）上周预测越南经济增长率领跑东亚之后，

外媒

纷纷报道越南这一令人瞩目的成就。

世行近日将越南 2022 年经济增长率上调至 7.2%，明显高于今年 4 月份提出的 5.3% 的预测。而亚太地区的增长率预计达3.2%。世行专家认为，越南的成功归功于各项有效的新冠肺炎疫情防控工作与人口优势以及越南在地区和世界经济结构中的优越地位等因素的相互结合。

与此同时，日经亚洲（Nikkei Asia）报道，在对美国出口猛增和私人消费复苏的背景下，越南在2022年第三季度的国内生产总值（GDP）预计同比增长13.67％。此外，越南开始在国内生产半导体芯片。

路透社报道，FPT芯片制造子公司(FPT Semiconductor) 近日发布了其首条用于医疗领域物联网的半导体芯片生产线。该公司力争实现在2023年成功进入亚太市场和向全球芯片供应量达2500万片的目标。

Lexology 将越南称为理想的半导体生产基地。在2021年至2025 年期间，越南的半导体市场预计增长 6.52%。由于越南的战略位置，以及在交货、劳动力和生产成本方面的优势，越来越多的全球大型企业将其生产线转移到越南。从 13 项自由贸易协定中受益也是越南企业另一个巨大优势。

在旅游方面，《星报》（The Star）报道，今年前9月，越南接待国际游客量约达187万人次，同比增长15.4倍。

越南旅游总局的统计显示，2022年前9月，越南国内游客约达8700万人次，并已成为旅游行业增长的主要推动力。（完）