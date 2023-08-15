外国投资者仍对越南投资环境持有乐观和信心态度

据越南计划与投资部的数据，截至7月20日，外国投资者的新批、增资和出资入股总额达近162.4亿美元，同比增长4.5%；实际到位资金约达115.8亿美元，同比略增0.8%。

越南计划与投资部外国投资局局长杜一黄表示，在连续6个月呈现下降趋势后，2023年新注册投资资金同比增长4.5%。7月份新注册的投资资金达28亿美元，比6月份和5月份分别增长8.9%和41.9%，较2022年同期增长85.7%。

杜一黄指出，新注册资金和新批项目继续大幅增长。新批项目增速比投资资金增速增长一倍。这可见，中小型的外国投资者仍对越南投资环境持有乐观和信心态度。

另一消息，据统计数据显示，2023年7月，越南接待国际游客超过100万人次，环比增长6.5%，同比增长2.9倍。这是2023年初以来越南旅游业接待国际游客首次突破100万人次的目标。

2023年前7个月，越南接待国际游客人数达近660万人次，完成2023年计划的83%。国内游客人数达到7650万人次。旅游总收入达 416.6 万亿越盾（约合人民币1285.82亿元）。

前7个月，越南旅游业完成了全年接待国际游客计划83%的目标，旅游业有望提前完成既定目标。尤其是年底是越南接待国际游客的旺季，旅游业仍有很大的增长空间。

领袖联合会(JCI越南)主席武俊英表示，越南旅游业正逐步复苏，为国家经济增长作出贡献。（完）