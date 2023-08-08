外国投资商加大越南家具市场投资力度

越南市场正在为从事室内家具业务的国内外企业和供应商开辟许多新机遇，他们都以多样的产品努力征服客户。

泰国最大零售商——泰国中央零售公司(Central Retail)近日（7月27日）在怡丰城(VivoCity) 购物中心正式推出新品牌Come Home，这是该集团在室内家具领域的新业务倡议。

Central Retail代表透露，Come Home在此时亮相的理由是越南室内家具市场正强劲发展。据该公司的数据显示，2022年，越南室内家具市场的营业收入总额达近12.5亿美元。该数字在2023年有望超过14亿美元。

此外，越南市场仍在持续发展。在2023年至2027年阶段，该领域的年均增长率预计达到10%左右。其中，客厅家具产品对该领域增长的贡献率最大。预计，客厅家具在今年的营收额可达5.23亿美元。卧室家具和其他装饰家具的营收额也显著增长。

总体来看，Central Retail称，尽管全球经济面临衰退和消费能力的大幅下降，但越南室内家具市场却展现出强劲的需求。

此外，随着越南市场的潜在吸引力，部分其他外国企业也以不同的战略走上了征服越南室内家具市场的道路。

2023年6月，丹麦最大家居零售商JYSK的新商店JYSK The Loop IPH在河内正式揭牌。

JYSK代表透露，目前，JYSK在河内、胡志明市、岘港市和平阳省开设了12家商店，此外还构建了在线购物系统，旨在为客户带来更好的购物体验。

来自泰国的另一个室内家具供应商Index Living Home在缺席家具市场一年多后也从2019年底开始重新进军越南市场。这已表明越南家具装饰领域的吸引力和巨大潜力。

据知名市场分析机构Mordor Intelligence的最新报告显示，越南室内家具市场规模预计将从2023年的14亿美元升至2028年的18.2亿美元，2023至2028期间的年复合增长率CAGR为5.33%。该机构评估，越南家具市场在近年来稳定增长。

而全球领先的研究型数据统计公司Statista预测，越南家具市场的收入在2023年可达13.4亿美元。该市场在2023至2028期间的年复合增长率预计为9.06%。其中，客厅家具产品类以4.6亿美元的营收额位居第一。（完）