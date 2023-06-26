外国企业看好越南市场潜力

从2023年6月初至今，已有多家外国企业加入胡志明市乃至越南市场，并将其评估为亚洲地区可扩大业务的潜在目的地。与此同时，在国内市场经营多年的全球品牌不断肯定越南市场的价值，为下半年市场也释放了积极信号。

近日，KASIKORN商业技术集团（KBTG）在越南成立了KBTG Vietnam，这是其在亚洲地区的第三个据点，旨在为东盟加三范围内的越南及其他国家的市场扩张招募资讯科技人才，以支持KASIKORNBANK（KBank）的区域数字化扩张战略。该公司预计将在未来三年内吸引500多名人才，以推动KBTG走在该区域科技行业的前列。此举还将支持KBank在2027年跻身越南前20大银行的宏伟目标。

移动世界股份公司刚与 OPPO越南科技有限公司签署战略合作，推出中端市场闪充手机产品——OPPO A98系列。在此次合作中，双方力争在当前经济困难背景下，为客户提供与同类产品相比价格最优惠的优质产品。

在越南市场，MM Mega Market有限公司以其特殊的商业模式—— 批发零售模式逐渐给人们留下深刻的印象。值得一提的是，MM Mega Market斩获2022年亚洲企业社会责任奖类别之一的“绿色领导奖”，标志着其成为越南市场领先的绿色零售商的重要里程碑。

特别是，2022年，MM Mega Market出口额达600亿越盾，并力争2023年出口额达到800亿越盾，农产品和水产品出口量超过2000吨。 2023年，MM Mega Market准备出口到韩国、荷兰、美国和马来西亚4个市场； 同时，也在瞄准欧洲和日本这两个苛刻的市场，以及BJC集团市场体系中的其他市场。

经过10年的建立和发展，由胡志明市商业合作社联合会（Saigon Co.op）与新加坡集团NTUC FairPRice联营开设的现代零售模式—Co.opXtra，已成为适合不同客户对象的多元化目的地。Co.opXtra系统不断完善在线销售平台； 与应用程序 Momo、Zalo、Grab、Shopee、Baemin 结合； 根据新的消费趋势，更新非现金支付方式，刺激客户的购物需求。

越南零售商协会主席、Saigon Co.op总经理阮英德表示，Co.opXtra 的历程证明了其对 Saigon Co.op 的发展中发挥的重要作用，也表明，越南零售市场充满活力和日益丰富，为不同的客户群提供广泛的商品和服务选择。 Co.opXtra已成为越南和新加坡之间良好外交关系的象征，也是国际合作社运动中最成功的合作典范。（完）