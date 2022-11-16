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外国专家：越南经济复苏态势向好
国际货币基金组织（IMF）成员国宏观经济和财政货币监督团团长埃拉•达布拉•诺里斯认为，新冠疫情后复苏政策已为越南经济的发展做出积极贡献。
IMF成员国宏观经济和财政货币监督团团长埃拉•达布拉•诺里斯说：“政府出台的各项政策运行良好，助力今年初新冠疫情限制令解除之后的经济复苏”。
东盟经济共同体副秘书长萨特文德·辛格也高度评价越南疫后复苏和经济发展所付出的努力。
东盟经济共同体副秘书长萨特文德·辛格说：“我认为越南正走在正确的方向上，实现重要的经济转换，帮助人民有效应对挑战。越南让东盟其他国家看到，应如何实现经济转换以及如何与地区和全球经济接轨。越南为活跃、坚强和拥有经济地位的东盟做出强大的贡献”。
然而，除了所取得的成果外，外国专家还预测，越南经济明年将遭受外部影响，导致经济增长放缓。
IMF成员国宏观经济和财政货币监督团团长埃拉•达布拉•诺里斯说：“越南需要面临多重不利因素，导致经济收缩，增长率达5.8%。国内生产和出口活动预计将减速，通胀率增加，但中期向好态势预计仍可延续”。
国际媒体也对越南经济发展形势作出积极评价。德国商业报称，越南凭借获得专业培训的青年专家队伍，有潜力发展成为世界一流信息中心。华尔街日报认为，越南在经济增长、外汇储备、灵活的货币政策等方面远超亚洲其他国家。（完）