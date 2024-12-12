外交部门对国家对外成就做出重要贡献

12日下午，越南国会主席梁强到外交部调研，表示对外工作的第一任务是为确保和平、稳定环境，争取外部资源和便利条件来发展国家。

政府副总理兼外交部部长裴青山向梁强报告了外交部工作总体情况。从越共十三大任期初至今，在党的领导，中央政治局、书记处，党和国家的直接指导下，对外工作已同步、全面、灵活、创新地开展并取得许多重要成果，为塑造从来最便利、开放的对外局面做出贡献。在民族新的历史起点上，外交部门的战略任务是巩固现有便利对外局面，把越南置于便利地位，推动国家迈入新纪元，同时建设全面、现代、专业的外交事业。

外交部副部长阮明姮在作关于从越共十三大任期初至今对外工作、建设与发展外交部门的报告时强调，对外工作已为实现越共十三大的决议中提出的各项战略任务，包括2030-2045年阶段各发展目标做出贡献。她同时指出对外工作已取得的突出成果，包括不断提高国家的地位和声誉，继续推动与各优先、主要伙伴的关系走深走实、稳定发展，为维护地区乃至世界和平、稳定，提升多边对外等级，发挥国际社会积极和负责任作用等做出贡献；继续有效、全面开展海外侨务工作、公民领事保护工作、对外通讯、文化外交等工作。

越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠，国家主席办公厅主任黎庆海，中央对外部常务副主任黄邓光等高度评价外交部近期开展的工作，认为国家对外成就离不开外交部的重要贡献。

梁强高度评价外交部领导、干部取得的积极成绩，最重要的是外交已大力发挥在创建和维护利于发展的和平、稳定环境，居安思危、未雨绸缪捍卫祖国，牢牢捍卫国家独立、主权和领土完整等中的率先作用。对外、外交已不断巩固国家势力，扩大与周边国家、地区、传统朋友国家和伙伴的关系与合作；提高国家的国际地位和作用。

关于今后对外工作方向，梁强强调了“以不变，应万变”与民族力量、时代力量巧妙结合，坚定不移战略目标，策略灵活，确保国家-民族最高利益的原则。在一贯奉行独立、自主、和平、友谊、合作与发展、多边化、多样化对外关心的对外路线的基础上，对外工作的第一任务是为确保和平、稳定环境，争取外部资源和便利条件来发展国家。

梁强指出，为了完成该任务，从事对外工作部门需要做好研究、参谋、预报等工作。此外，梁强还对外交部门的党建工作做出评价；要求按照中央第18号决议做高机构调整工作等。（完）