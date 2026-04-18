外交部长黎怀忠：将越中关系提升至新高度

越共中央总书记、国家主席苏林及夫人于4月17日圆满结束了应中共中央总书记、国家主席习近平及夫人邀请对中国进行的国事访问。



访问结束后，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠就此次访问的成果接受了媒体采访。



黎怀忠表示，这是越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会基于越共十四大圆满成功以及第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举结果、健全国家领导职务后的首次出访。双方将此次访问确定为两党两国2026年最重要的对外活动。



访问期间，苏林总书记、国家主席开展了丰富多样的重要活动，体现了两党两国的政治互信和全面且深广的合作关系，同时展示了双方在推动越中战略对接日益深入且务实的愿望，满足两党两国的需求以及两国人民的愿望。



越共中央总书记、国家主席苏林与中共中央总书记、国家主席习近平举行了重要会谈，共同见证了多项合作文件的签字仪式，分别会见了中国主要领导人，在清华大学发表政策演讲，对河北省雄安新区进行实地考察，并访问广西壮族自治区等。



另一方面，苏林总书记、国家主席夫人吴芳璃与习近平总书记、国家主席夫人彭丽媛会面交流，并参观北京和广西部分教育、文化和艺术场所，从而加深两国友谊和民间交流。



在访问期间，诸多越共中央政治局委员和中央委员会委员与中国合作伙伴举行了会谈，以立即落实高层协议。



黎怀忠指出，此次访问取得了具有深刻战略意义的重要成果。第一，双方确定将此次访问视为两党两国2026年的最重要对外活动，体现了两国在将越中关系提升到新高度的愿望。越南始终将发展对华关系作为对外政策的首要优先、客观要求和战略选择。在中国睦邻友好外交政策中，发展对越的关系始终是优先考虑的事项。两国和国际舆论都对苏林一行此次访华给予特别关注并做出积极的评价。



第二，两国最高领导人就两党两国形势、地区乃至国际局势以及双边关系交换了意见并达成了重要共识，为推动双方合作关系务实发展提出大方向。苏林提出了关于经济、投资、基础设施、科技、教育及旅游等领域的具体合作建议。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠。图自越通社

第三，两国领导人就推动越中关系迈上新台阶的方向达成重要共识。在政治方面，双方一致同意支持两国社会主义建设事业，加强各级代表团的互访与接触，有效发挥现有合作机制的效果。在经济方面，双方同意加强两个经济体的对接，实施推动贸易与投资发展的措施，研究并早日开工建设跨境铁路，为货物通关提供便利。



第四，两国领导人强调在国际舞台上积极协调并互相支持，为各自国家的和平稳定环境创造有利条件。



总体而言，此次访问强调了两党两国最高领导人在新发展阶段提升两国战略互联互通、巩固良好外交环境、使这一重要关系更加契合两国人民在新时代的需求和愿望，为地区以及世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献的决心，并阐明了双方领导人的总体愿景和方向。



黎怀忠强调，未来两党两国领导人将密切关注并指导落实各项成果。各部委及地方将贯彻落实两位总书记、国家主席所达成的重要共识，朝着“战略对接为中心，具体效果为标准，人民利益为目标”的方向推动两国交流、各级部门的接触并促进务实合作。



具体包括优先开展铁路、高速公路、物流和智慧口岸等重点项目，确保货物流通、投资便利及能源安全。各地方和企业需制定行动计划以及具体措施，充分发掘各领域的合作潜力。两国将继续在落实高层协议中紧密配合。中方表示，愿制定具体措施，同越方一道落实已签署的各项协议。（完）