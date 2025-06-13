外交部长裴青山：范明政总理对爱沙尼亚、法国和瑞典访问之旅为传统合作框架注入新活力

值此越南政府总理范明政出席在法国举行的第三届联合国海洋大会，在法国开展双边活动，并对爱沙尼亚共和国和瑞典王国进行正式访问之际，越南外交部长裴青山接受记者的采访。

应联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）、法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）、爱沙尼亚共和国总理克里斯滕·米哈尔（Kristen Michal）和瑞典首相乌尔夫·克里斯特松（Ulf Kristersson）的邀请，越南政府总理范明政及夫人率领越南高级代表团于2025年6月5日至14日出席在法国举行的第三届联合国海洋大会，在法国开展双边活动，并对爱沙尼亚共和国和瑞典王国进行正式访问。

在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，此访具有重要的和平、稳定、合作与发展意义，充分彰显了越南独立自主、多边化、多样化，积极主动、全面深入和务实有效融入国际社会的外交路线。此访体现了国家发展和融入国际社会，最大限度地吸引国际资源服务国家发展的决心与愿望。

范明政已与各国领导人进行了广泛深入的会谈和会晤，与各界人士、企业和越南侨胞进行了务实交流。同时，范明政代表东盟和越南在第三届联合国海洋大会上发表了重要讲话。越南的双边和多边活动受到地区和国际舆论的高度关注和积极评价，有助于提升越南在国际舞台上的形象。

此次访问取得圆满成功，主要成果如下：

第一、政治互信进一步增强。这是自2024年10月越法关系提升为全面战略伙伴关系以来范明政首次访法，也是越南政府总理6年来首次访瑞，以及与爱沙尼亚自1992年建交以来越南主要领导人首次访问爱沙尼亚。这体现了越南对与法国全面战略伙伴关系、与瑞典和爱沙尼亚传统友好和多领域合作关系迈向更高台阶的决心和期待。各国高度评价越南的地位和作用，重视并希望保持双方关系发展势头，以及深化与越南的合作。通过这些关系，越南力争与欧盟开展更广泛的合作，并发挥越南作为欧盟与印太地区桥梁的作用。

第二、此访为传统合作框架注入新活力。在范明政与各国领导人的会晤中，开拓新的合作空间始终是主要议题。在经济、贸易和投资领域，双方领导人决心实现突破，有效挖掘合作潜力，充分利用《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA），增强各自自主性和独立性，力争将双边贸易额提升至与各自潜力相称的水平。营商环境也将显著改善，为双方企业在彼此市场长期投资经营创造条件。双方还就在安全防务、能源、基础设施、教育培训、文化、体育、旅游、民间交流和地方合作等领域的重大合作方向达成共识。

第三、此访确立了在新兴领域的合作框架。通过此次访问，越南与瑞典建立创新战略伙伴关系。法国和爱沙尼亚均表示愿与越南在数字化转型、创新、绿色经济和循环经济等领域开展合作，并分享最佳实践和技术解决方案。

第四、通过出席第三届联合国海洋大会留下重要印记。范明政共同主持了三角洲峰会，并代表东盟十国在UNOC 3会议上发言。越南是提出最多自愿承诺的国家之一，即在海洋治理相关领域做出15项自愿承诺，展现了实现可持续发展目标的坚定承诺和全面行动。多国领导人和国际组织对越南的观点和建议表示赞同，并对越南在海洋经济发展方面所取得的成就表示认可。

最终，在范明政与各国领导的会晤与接触活动中，越南与各国就维护地区和世界和平、安全与稳定的重要性，以及基于《联合国宪章》和包括1982年《联合国海洋法公约》国际法的基础上以和平方式解决争端达成共识。这体现了各国对越南在国际和地区问题上的关注、支持与合作，共同为地区和世界的和平、稳定与合作作出贡献。

在出席第三届联合国海洋大会(UNOC3)期间，范明政在法国尼斯会见了多位国家元首、政府首脑及国际组织领导人，包括法国总统埃马纽埃尔·马克龙、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯等。

各国和国际组织高度评价越南在经济社会发展和改善民生方面取得的重大突破，认为越南正加速迈入新时代。我们对范明政总理与各国领导人及国际组织就加强合作达成的方向性共识和务实举措充满信心。这些成果不仅将进一步深化双边关系，也有助于在当前国际政治经济局势复杂多变的背景下，为地区乃至全球的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。

访问期间，范明政还与旅居多国的越南侨胞会面交流，充分体现了越南党、国家和人民对海外侨胞的深切关怀。海外越侨、知识分子、企业家对祖国的发展成就感到自豪和振奋，并表达了他们将继续为祖国建设贡献力量的强烈意愿。

此次访问共开展了84项密集活动，取得了许多重要而务实的成果，为深化越南与各国的双边关系注入新动力，实现互利共赢，为地区乃至全球和平、合作与发展作出积极贡献。这些成果不仅构成坚实基础，更是激发越南民族发展愿望和决心的动力与灵感，有助于越南在新时代动员最大程度的国际资源，服务国家发展目标，成为国际社会值得信赖的朋友、合作伙伴和负责任成员。

今后，越南各级各部门和地方将本着共同认识和共同方向，积极、紧密配合各合作伙伴，推动落实此次访问期间达成的各项合作协议，重点在以下四个方面部署任务。

第一，加强各层级特别是高层之间的互访与交流，涵盖党际、国家、政府、国会以及民间等多个渠道，推动双方在政治外交合作方面达成更高共识，持续深化越南与欧洲具有重要地位国家之间的友好与合作伙伴关系。

第二，高效落实合作机制、协议及发展方向。范明政关注新兴领域以及双方优势互补的合作内容，如科技、能源、基础设施、数字化转型、创新、信息技术、绿色经济、数字经济、循环经济、人工智能等，并已指示相关部委和地方提出具体措施，推动上述领域逐步成为双边合作的新支柱。

第三，双方将加快研究并拓展在传统领域的合作项目，如国防安全、经济、贸易、投资、教育、文化和旅游等。特别是在经贸投资方面，越南将与各国合作伙伴共同发挥自由贸易优势，推动市场互通、开放合作，减少对第三方的依赖，维护全球供应链的稳定。我们期望在未来，在双方各级、各部门及地方政府的积极推动下，越南企业能够在法国、瑞典、爱沙尼亚乃至整个欧盟市场拓展出口渠道、实现产品多元化；同时也为越南与各国企业在对方市场长期可持续投资与发展创造更有利的条件与机遇。

第四，关于海洋治理问题，越南已作出15项自愿承诺，内容涵盖推动落实《联合国海洋法公约》及相关文书、建立海洋保护区、现代化渔船管理、科技应用于海洋环境保护等。越南将继续强化上述承诺的落实，特别是与合作伙伴协调推进可持续发展目标第14项（SDG 14），确保海洋始终是和平、合作与共同责任的空间，正如范明政总理在会议上所阐明东盟的共同立场。

我坚信，只要各部委、地方与企业齐心协力，秉持“言必信、行必果”的精神，就一定能够将各项协议与承诺切实落到实处。（完）