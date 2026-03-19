外交部记者会：更新关于中东地区越南公民的领保信息

3月19日下午，越南外交部发言人范秋姮在例行记者会上就中东地区越南公民领事保护情况答记者问。范秋姮表示，据越南驻外代表机构及相关职能部门消息，截至目前，此前因相关国家领空关闭、航班取消而滞留中东地区的越南游客及临时过境公民，已基本返回越南或搭乘后续航班离开该地区。对于目前仍无法离开霍尔木兹海峡的越南船只及船员，越南驻外代表机构正持续与所在国及国内相关部门保持密切配合，密切跟踪事态发展，随时准备采取必要措施，确保人员和船只安全。



越南外交部已指导越南驻以色列、阿联酋、沙特阿拉伯、科威特和卡塔尔等国的外交代表机构启动在线公民登记工作，全面梳理摸排有意回国或前往第三国的公民人数与诉求情况，为后续制定针对性援助方案提供依据。 越南驻沙特阿拉伯大使馆已与当地职能部门达成共识，沙特方同意在口岸及该地区沙特代表机构为越南公民免费办理过境签证。针对滞留港口的越南船员，港口管理机构已按大使馆的请求主动联系并提供必要支持。



越南驻阿联酋大使馆已与阿联酋外交部及各大航空公司协作，为滞留在迪拜、扎耶德等大型机场的200多名越南游客前往第三国提供便利条件，同时大使馆接待了许多滞留公民，为他们提供必要生活物资。



越南外交部提醒当前身处伊朗、以色列及周边国家的越南公民，需密切关注所在国政府发布的信息、外交部相关旅行警示以及越南驻外代表机构的最新通知，以便及时掌握安全动态，有效防范潜在风险。



越南公民若遇紧急情况的话可拨打各代表机构24小时全天候领保热线或越南外交部领保热线。

*针对近期社交媒体上流传关于越南向伊朗提供人道主义援助的消息和图片，外交部发言人范秋姮在记者会上强调，相关传闻完全不属实。



*针对记者关于3月13日媒体报道南非职能机关逮捕一名涉嫌走私犀牛角的越南籍农场主朱登科一事，外交部发言人范秋姮回应表示，越南驻南非大使馆在获悉消息后，已第一时间紧急联系当地相关部门核实情况，并同步开展相应的领事保护工作。



作为《生物多样性公约》及《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）的成员国，越南承诺认真履行保护野生动植物和打击野生动植物非法贩运行为的国际承诺。



针对越南在打击野生动物非法贸易方面的举措，发言人强调，迄今为止，越南已颁布多项相关法律文件，并持续开展一系列管理、保护及执法行动，以严格防范和严厉打击野生动物非法贩运行为。（完）