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外交部副部长黎氏秋姮：比利时国王和王后对越南进行的国事访问具有特别意义
黎氏秋姮同时指出此次访问的四大亮点，第一、展现菲利普国王和玛蒂尔德王后对越南的特殊感情。此前，菲利普国王夫妇曾多次以不同身份访问越南并对越南留下深刻的印象。此次尽管是国事访问，但对比利时国王和王后来说，是一次重返越南。
第二，比利时国王和王后此次访越是越南开展独立、自主、多边化、多样化对外关系，致力于和平、合作、发展，积极主动地全面、深度融入国际，是国际社会可信赖伙伴和负责任成员的一贯对外路线的生动体现；展现出越南对比利时——越南在欧盟重要伙伴之一的重视。对比利时来说，在比利时国王一年内很少出访欧洲以外的国家的情况下对越南进行国事访问展现出比利时对越南在亚太地区的作用和地位的特别重视。
第三，此次访问肯定了两国把双边关系提高到新台阶，进一步增加互信、推进在经贸和投资等领域的合作等的期望和决心。此次访问还将继续进一步深化越南与比利时在2018年建立的农业战略伙伴关系，同时扩大在教育培训、科技、文化艺术等潜在和优先领域的合作范围。
预计，比利时和欧盟从事物流、港口、能源转型、应对气候变化、卫生和食品等领域的各大集团和公司的34名首席执行官，比利时各所领先大学和研究所的16名领导将陪同国王和王后出访。其展现出比利时希望同越南巩固现有合作基础，同时寻找和探索在比利时拥有潜力和越南拥有需求领域的新合作机会。
第四，通过此次访问，越南方面继续建议比利时关注，为旅比越南人社群生活、学习和投资兴业、生意等创造便利条件。
关于近期越比关系情况，黎氏秋姮表示，越南与比利时于1973年建立外交关系，于2018年建立农业领域战略伙伴框架。近期，越南与比利时多领域的友好合作呈现良好发展势头。
在政治外交领域，双方互相信任，互相尊重，高层和各级代表团互访频繁；有效开展各合作框架和机制。
两国经贸和投资合作较为活跃并取得许多积极成果。比利时是越南在欧洲第六大出口市场。越南是比利时在欧盟的最大贸易伙伴。2024年，双边贸易额达44.5亿美元。目前，比利时在越南开展的投资项目100个，注册资金达11亿美元，设计海运、物流、可再生能源等，在对越南投资的139个国家和地区中位居第23，在对越南投资的27个欧盟国家中位居第6。
作为农业战略伙伴，两国积极开展各所农业学校和研究院之间的技术合作计划；发展服务从越南输出欧洲的水路物流系统；推动开展智能冷链 ，合作发展可可产业和食品安全行业等等。
两国在国防安全、科技、创新、文化、教育培训等其他合作领域和各地方的合作涌现出许多亮点。
基于良好合作基础，加上两国领导的互相信任和政治意志和两国人民的期望，黎氏秋姮表示相信比利时国王和王后此次访问越南将圆满成功，取得许多积极成果，有助于推动两国之间的合作，开启两国关系的新篇章，满足两国人民的期望，为地区乃至世界和平、合作与发展做出贡献。（完）