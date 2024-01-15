外交部副部长阮明姮：政府总理范明政欧洲之行具有许多重要意义

阮明姮表示，2024年世界经济论坛第五十四届年会以“重建信任”为主题，于1月15日至19日举行。这是新冠肺炎疫情后最具规模的世界经济论坛年会，近100名国家高层领导和约3000名全球集团、公司领导将与会，代表数量创历史新高。本届年会真正成为世界最具规模的事件，是讨论关于世界经济展望、新趋势和全球发展愿景；推动各国与各家企业在经贸、投资和其他领域的对接合作，同时动员全球综合力量，尤其是公私合作，创造出新增长动力来解决共同挑战等的重要平台。



以会议的规模和意义，范明政总理出席本届年会之行在许多方面上拥有重要意义：



第一，会议是把握世界发展思维、设想和模式，治理模式和发展趋势，及时争取、利用新时机、新趋势，有效应对面临的挑战，最大限度吸引资源来服务国家经济社会发展的机会。



第二，在近年来我国在新冠肺炎疫情防控、经济社会发展中取得许多突出成就，创造出十分利于发展的对外局面的基础上，这就是我们分享信息，推介成就，国家发展战略和定向，推介越南对外主张和路线，大力传递出一个活跃、革新、是全球集团具有吸引力投资目的地的越南的信息等的良好机会。从而把我们便利的对外环境转化为具体经济合作，切实投资项目，为推动国家快速、可持续发展注入新动力。



第三，范明政总理出席会议，就全球发展情况、观点和思维，推动增长和解决新兴挑战的措施阐述观点，做出评价，提出建议等将继续肯定越南对和平、发展和共同关心问题的负责任和有效的贡献，从而进一步提高国家的国际地位和威望。



最后，各国和国际组织领导出席会议，这将是我们与瑞士、各伙伴、各国际组织的领导互相交换意见，促进合作，进一步深化在多领域，尤其是经贸和投资领域的合作，继续有效开展越共十三大的对外路线的良机。



阮明姮表示，出席本届年会，范明政总理预计将密集开展各项活动，包括出席各场重要讨论会，其中包括与越南召开的特别会议并发表重要讲话；主持召开与各领先集团领导的座谈会，与各国领导、国际组织和企业领导开展双边会晤。



越南是获世界经济论坛建议同该组织配合举行国家战略对话的九个伙伴之一，范明政总理就是与世界经济论坛进行对话的8国领导之一，这充分体现世界经济论坛、跨国集团对越南国际地位、作用、成就和发展愿景的关注、认可和高度评价。



以上述精神，范明政总理一行将积极参加会议。范明政总理将阐述越南对世界经济展望、机遇与挑战、世界经济结构和规模调整趋势，其对世界和每个国家影响登的评价、认定和观点。从越南和东盟的经验和经验教训，范明政总理将提出旨在加强国际团结、重建信任，推动各国之间、政府与企业和各伙伴之间的合作，共同分担责任，扭转局势，把挑战化为机遇等的眼前和长期措施。第二，我们将继续强调越南在处理全球性挑战，尤其是粮食安全、智慧农业、适应气候变化、公正能源转型等我们优势领域的负责任的贡献；分享宏观经济运行，及时把握和主动迎接新趋势的经验，越南在吸引投资，尤其是吸引对高技术、研发、绿色转型、数字化转型、循环经济等优先领域投资的准备度等。第三，我们将讨论并提出发挥东盟和越南在推动增长的潜力、优势和核心作用，巩固全球贸易、投资、供应链和价值链的对接等的定向，助推全球经济复苏，增强全球经济韧性。



阮明姮表示，在结束出席世界经济论坛第五十四届年会后，范明政总理将继续应邀对匈牙利和罗马尼亚两国进行正式访问。这是越南政府总理时隔7年访问匈牙利和时隔5间访问罗马尼亚。