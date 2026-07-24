外交部副部长邓黄江会见UNRWA代理主任克里斯蒂安·桑德斯

7月22日，越南外交部副部长邓黄江在菲律宾马尼拉会见了联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）代理主任克里斯蒂安·桑德斯（Christian Saunders）。

越通社驻马尼拉记者报道，会见中，UNRWA代理主任克里斯蒂安·桑德斯感谢越南对UNRWA提供的政治支持和切实捐助；高度评价越南在巴勒斯坦问题上秉持的一贯、负责任的立场，以及为支持加沙地带民众所作的努力。

越南外交部副部长邓黄江重申，越南一贯支持UNRWA的角色和活动；高度评价工程处在极其复杂的背景下为巴勒斯坦人民维持人道主义援助、教育和医疗所作的努力。邓黄江副部长对UNRWA近期蒙受的人员损失表示深切哀悼，同时重申越南将继续发声，支持为UNRWA充分履行联合国赋予的职责创造必要条件。

邓黄江表示，越南始终关注并寻求以切实可行的方式支持巴勒斯坦人民；愿意在条件允许时参与人道主义救援、恢复和重建加沙地带的努力。越南可以根据自身能力和经验，在建设、技术、医疗、教育和冲突善后等领域作出贡献；希望UNRWA继续分享信息，就实地实际需求和越南能够有效参与的领域提供咨询。

双方一致同意今后继续加强沟通与协调。邓黄江副部长强调，所有支持巴勒斯坦人民的倡议和机制都应补充联合国的努力，发挥联合国系统的中心作用，并确保援助送达真正需要帮助的对象。

克里斯蒂安·桑德斯对越南的善意和贡献能力表示欢迎，特别是在技术、建设、医疗和教育等领域；希望越南继续在国际论坛上发声，推动改善人道主义状况的解决方案，为今后加沙地带的恢复和重建创造条件。（完）