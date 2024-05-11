新闻
外交部副部长杜雄越对越南参加第四轮国别人权审议报告作出评价
越南代表团团长杜雄越副部长表示,“我们希望传达的第二个信息是，在保障和促进人权领域，不存在单一最优模式。每个国家可根据本国国情、条件和经济社会发展水平选择适合自己的道路。越南代表团肯定了所选的道路的正确性，并表示将坚定不移地走下去。
第三个最重要的信息是，越南一贯奉行保护和促进人权的政策，越南非常认真地落实上一轮普遍定期审议中接受的建议，并取得了许多积极成果，特别是在完善有关人权和人权法律体系以及在实践中保障人权方面。
第四个信息是，尽管在COVID-19大流行期间面临许多困难和挑战，但在整个政治体系和人民的的参与下，越南成功地克服了困难，保护了人民的健康和安全，实现社会经济恢复发展，改善了人民的生活。”
关于越南在对话会议上收到的评价和建议，越南外交部副部长杜雄越表示，越南在会议上共收到133个国家提出的320条建议，大部分建议的内容较为积极，越南可以接受。 部分建议需要在法律、政策、资源和执行力等方面加以考虑。
许多国家高度评价越南的意见，对越南在保障人权方面的政策、努力和成就以及越方认真落实所接受的建议等表示肯定。
越南在完善人权保障政策和法律体系，特别是在制定国家目标计划以及在减贫和经济发展、改善社会福利、保障教育权、弱势群体权利、履行国际人权承诺并与联合国人权机制合作等方面取得的许多成就。
有一些国家基于有关言论自由、媒体自由和集会自由的不准确信息，发表了不够恰当的评论和建议。
越南将继续开展对话并提供信息，让各国更好地了解越南的实际情况。 在普遍定期审议周期中，越南认真落实已接受建议的努力一直受到高度赞赏。 各国还积极评价越南代表团真诚、坦诚、开放的对话精神。”
越南外交部和普遍定期审议跨部门工作组各部委将认真研究这些建议，审查其与越南法律和政策的兼容性，并建议总理接受那些能满足越南的优先事项、条件和资源的建议。
越南将在联合国人权第57次常务委员会会议上发布越南接收的建议和建议数量的立场文件。
其后，越南外交部将与有关部委协调制定越南参加第四轮国别人权审议报告 接收的建议的实施计划并提交政府总理批准。（完）