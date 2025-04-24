外交部例行记者会：4月30日纪念活动是弘扬搁置过去展望未来精神的机会

4月24日下午，在外交部例行会议上有记者提问：在越南即将纪念南方解放、国家统一50周年的背景下，越方对越美关系有关信息有何评论？

范秋姮指出，4.30日是良知、正义的战胜，终结了不仅是越南人民而且还有无数美国家庭所经历的痛苦与损失。

多年来，一代又一代越南人民与美国人民不懈努力，使两国关系发展至今。4月30日纪念活动不仅弘扬宽容、和平、和解与抚平等的不朽价值，而还彰显“搁置过去、展望未来”的精神。

从曾是敌人，越南与美国于1995年实现关系正常化并建立外交关系，2013年确立全面伙伴关系，最近更进一步将双边关系提升为“致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系”。越美关系持续强劲发展，符合两国人民的共同利益和愿望，也为地区乃至全球的和平、稳定、合作与发展作出了积极贡献。

在记者会上，外交部发言人范秋姮回答了记者关于越南已邀请中国、老挝和柬埔寨士兵参与纪念活动以及邀请美国官员出席纪念活动，他们有何回应的提问。

范秋姮表示，南方解放、国家统一50周年纪念活动是一项具有极其重要意义的活动，不仅对越南人民意义重大，也对曾经并肩作战、支持和援助越南争取民族独立的国际有人，尤其是中国、老挝和柬埔寨等三个与越南拥有源远流长的友好关系的邻国具有深远意义。

范秋姮强调，“我们对老挝、中国和柬埔寨军队的代表参加阅兵和游行仪式感到高兴，其充分体现了越南与这些国家之间的团结、友谊与合作日益密切。”

范秋姮表示，截至目前已有多个高级领导和各政党领导代表团，部分国际组织、和平运动、反战运动及国际友人已确认将应邀出席此次纪念活动，其中包括来自美国的代表。（完）