外交部例行记者会：越南重申尊重和保障宗教信仰自由的一贯政策

越南外交部发言人范秋姮在19日下午举行的外交部例行记者会上，就美国国际宗教自由委员会（USCIRF）在最近年度报告中建议将越南列入宗教自由“特别关注国”名单一事回答记者提问。



范秋姮表示，越南坚决反对美国国际宗教自由委员会2026年年度报告中的评价。这些评价是基于针对越南的恶意证据，是不客观、不准确的。



越南重申尊重和保障人权，包括宗教信仰自由权利的一贯政策。这在越南2013年宪法和法律体系中均有明确规定，并在实践中得到尊重。越南公民不会因宗教或信仰原因而受到任何歧视，各宗教组织的活动依法展开。



范秋姮强调：“我们愿本着坦诚、开放和相互尊重的精神，就双方共同关心的问题与美方交换意见，这符合两国致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系。”



*记者会上，范秋姮还就美国总统特朗普政府宣布启动一项新的贸易调查，针对包括越南在内的16个主要贸易伙伴的“过剩工业产能问题”回答记者提问。



范秋姮表示，越南经济按照市场经济规律全面、同步运行，其市场经济地位得到了多国的认可。越南的生产经营活动始终追求可持续发展，并严格遵守包括世界贸易组织（WTO）规定在内的相关法规。



近期，越美经贸投资关系持续积极发展，为两国企业和人民带来了利益。



范秋姮表示：“我们定期与美方进行交流和对话，并将继续与美方相关机构密切配合，分享信息，阐明越南的政策和规定，致力于构建一个长期稳定、互利共赢的双边经济合作框架。”（完）

越通社