外交部例行记者会：越南要求中国尊重越南对黄沙群岛的主权

黎氏秋姮强调，越南坚决反对，并要求中方尊重越南对黄沙群岛的主权，不再犯上类似违法行为。



黎氏秋姮还就日本媒体有关中国有意将东海变为内水，日本政府已向联合国大陆架界限委员会提出抗议，与此同时，日本希望在东海问题上与东南亚国家、欧洲和美国站在一起的消息阐述观点。

黎氏秋姮表示，2020年3月30日在联合国发行的第 22/HC-2020 号照会已阐明了越南的立场。越南对黄沙、长沙两个群岛的主权是符合国家法、符合越南对根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）确定的海域的主权、主权权利和管辖权的。





黎氏秋姮强调，“越南认为，所有国家都有共同的愿望和目标，即维护和促进东海和平、稳定、合作与发展，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上解决争端。越南一直积极且负责任地为这一进程做出贡献”。（完）