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外交部例行记者会：越南要求中国尊重越南对黄沙群岛的主权

越南坚决反对，并要求中方尊重越南对黄沙群岛的主权，不再犯上类似违规行为。
越南外交部发言人黎氏秋姮23日下午在外交部例行记者会上，就中国南海海事局宣布19日在越南黄沙群岛富林岛12海里领海举行军演一事回答记者的提问。

黎氏秋姮明确指出，中方在黄沙群岛进行军演，严重侵犯了越南对该群岛的主权，违背了《东海各方行为宣言》（DOC）精神，使局势复杂化，不利于当前中国与东盟关于“东海各方行为准则”（COC）的谈判进程，也不利于维护东海和平、稳定与合作的环境。

黎氏秋姮强调，越南坚决反对，并要求中方尊重越南对黄沙群岛的主权，不再犯上类似违法行为。

黎氏秋姮还就日本媒体有关中国有意将东海变为内水，日本政府已向联合国大陆架界限委员会提出抗议，与此同时，日本希望在东海问题上与东南亚国家、欧洲和美国站在一起的消息阐述观点。

黎氏秋姮表示，2020年3月30日在联合国发行的第 22/HC-2020 号照会已阐明了越南的立场。越南对黄沙、长沙两个群岛的主权是符合国家法、符合越南对根据1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）确定的海域的主权、主权权利和管辖权的。

黎氏秋姮强调，“越南认为，所有国家都有共同的愿望和目标，即维护和促进东海和平、稳定、合作与发展，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上解决争端。越南一直积极且负责任地为这一进程做出贡献”。（完）

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