外交部例行记者会：越南对陈素娥女士橙剂诉讼案相关的判决深表遗憾

8月22日下午，越南外交部发言人范秋姮在外交部例行记者会上已对陈素娥女士起诉美国各家橙剂生产公司案件做出回应。

范秋姮表示：“我们也刚收到了有关此诉讼案的信息。越南对巴黎上诉法院就此案所作出的判决深表遗憾，我们已多次就此事阐述观点。虽然战争结束已久，但其后果仍然对越南国家和人民产生深远影响，其中包括橙剂/二恶英造成的长期严重后果。 我们大力支持橙剂/二恶英受害者，要求在越南战争期间生产并向美国供应橙剂/二恶英，导致数百万名越南人成为受害者的化工公司对其造成的后果承担责任。”

据悉，2014年，越裔法国人、橙剂受害者陈素娥女士向法国巴黎郊区埃夫里市（Evry）法院提交起诉状，起诉在越南战争时期为美军提供有毒化学品的美国各化学公司。2021年，法国巴黎郊区埃夫里市法院以不具备条件审理，并认为这些公司绝对有权利享受豁免权的理由驳回了陈素娥的起诉案。5月7日，巴黎上诉法院就越裔法国公民陈素娥起诉在越南战争期间向美军销售橙剂的14家跨国化学公司。巴黎上诉法院于2024年8月22日作出的裁决与埃夫里市法院一审判决完全相同。

*越南外交部发言人范秋姮在记者会上还回答记者关于英国媒体警示来越南的公民可能被禁止出境或没收护照的提问时表示：

“我们完全驳斥虚假信息。越南一贯政策为外籍人员出入境和居住创造便利条件，为越南经济社会发展作出贡献。”

近年来，越南有关部门根据越南法律规定，多措并举，为来越南学习、工作、投资、了解市场和旅游的外籍人员创造便利的出行条件。（完）