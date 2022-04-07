外交部例行记者会：越南与19个国家达成疫苗护照互认协议

4月7日下午，外交部副发言人范秋姮在外交部例行记者会上表示，目前越南已同19个国家达成疫苗互认协议。

具体，越南已同日本、美国、英国、澳大利亚、印度、白俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、巴勒斯坦、马尔代夫、新西兰、斯里兰卡、埃及、土耳其、新加坡、圣卢西亚、韩国、伊朗和马来西亚等19个国家达成疫苗护照互认协议。

范秋姮还表示，4月4日，卫生部已发布关于疫苗护照签发流程的通知；同时预计4月15日将向居民签发疫苗护照。

*在对预计于今年4月举行的第七次越南-中国边境国防友好交流活动做出评价时，范秋姮表示，越中两国各级、各部门和各地方之间的交流活动以丰富多样的形式维持下去。这是两国国防部、维护边境力量年度举行的活动，内容丰富多样。这同时也是增进两国边防部队乃至两国军队字行间的互相了解、互相信任，提高边境地区管理和捍卫工作配合的具有重要意义的活动。

越中边境国防友好交流活动还有助于促进两国边境地区政府和人民和两国全面合作伙伴关系。与此同时，该活动还有助于建设越中陆地上和平、稳定、友好、合作与发展的边界线。

*关于东盟-美国峰会，范秋姮表示，东盟欢迎美国提出举行纪念东盟美国关系建立45周年的东盟-美国特别峰会的建议。双方一致同意尽早配合举行该会议，目前双方正就准备工作进行积极磋商。

*范秋姮在记者会还阐述了越南对中国宣布向东盟提供新冠疫苗援助一事的观点。她表示，在于2021年11月21日举行的中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国国家主席习近平已宣布将向东盟各国援助1.5亿剂新冠疫苗。东盟各国领导已对习近平的建议表示欢迎并愿接受这些疫苗，为地区击退新冠肺炎疫情的努力做出贡献。（完）