外交部例行记者会：越南与中国致力于造福两国人民

14日下午，外交部发言人范秋姮在外交部例行记者会上已回答媒体记者关于值此中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人对越南进行国事访问期间发表的越南-中国联合声明，特别是双方一致同意构建越中命运共同体的内涵等的提问。

范秋姮表示，自建立全面战略合作伙伴关系15年来，越中两党、两国关系不断扩大和走向深入。在各领域的合作取得许多全面积极的进展。

两国保持了各行业、各级的接触、对话和沟通，尤其是高层互访。

在中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人于2023年12月12日至13日对越南进行国事访问期间，双方已发表了越南社会主义共和国和中华人民共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的越中命运共同体的联合声明。

范秋姮表示，双方一致同意构建具有战略意义的越中命运共同体，致力于造福两国人民，为人类和平与进步事业作出贡献。

双方一致认为，国与国之间发展关系应遵循《联合国宪章》、国际法和国际关系基本准则，坚持相互尊重、平等互利、合作共赢、尊重彼此主权和领土完整，坚持通过和平方式解决分歧。

“这也是双方一致同意和向往，符合两国利益的共同未来，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。”范秋姮强调。

关于越中命运共同体的内涵，范秋姮表示，联合声明中已具体提出今后两党、两国在双边层面、地区和全球问题中的合作方向。

在此访期间越南与中国签署的36项合作文件中拥有2项关于铁路的合作文件，为《越南社会主义共和国交通运输部与中国人民共和国国家发展和改革委员会关于加强越中铁路合作的谅解备忘录》和《越南社会主义共和国交通运输部与中国人民共和国国家发展和改革委员会关于跨境铁路援助发展合作的谅解备忘录》。

关于该领域的合作展望，范秋姮表示，双方一致同意研究推进越南老街——河内——海防标准轨铁路建设，适时开展同登一河内、芒街—下龙—海防标准轨铁路研究。这些项目实施时将有助于加强“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接的合作。（完）