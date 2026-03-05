外交部例行记者会：确保能源安全，避免陷入被动、意外状态

越南工贸部要求各进出口行业协会及相关行业协会密切跟踪形势演变，经常与相关职能部门沟通，向会员单位及时更新信息，以便主动制定生产计划、进出口组织方案及货物运输方案，避免出现拥堵，并最大限度减少当前中东地区冲突所带来的负面影响。

国内相关职能部门正持续密切跟踪形势变化，及时更新地区动态信息并与各协会开展沟通；同时研究加强与国际组织的合作，旨在提升主动应对未来类似情况发生的能力。

越南政府总理范明政于2026年3月4日已签署第385/QĐ-TTg号决定，为应对中东地区军事冲突复杂局势成立能源安全保障工作组。

该工作组的任务是协助政府总理指导、督促、协调各部委在应对中东危机背景下落实能源安全保障措施。同时，跟踪、评估和预测形势；及时排除困难和障碍，确保为生产经营活动和民众消费供应充足的成品油。

作为工作组成员，外交部与各部委、行业及相关机构紧密配合，有效落实各项任务，旨在确保中东危机背景下的能源安全。

* 回答记者关于中东地区的越南公民领事保护工作，外交部发言人范秋姮表示，据越南驻中东地区各代表机构的信息显示，目前约有1.2万多名越南公民在该地区生活、学习和工作。

截至目前，在该地区的越南公民情况基本稳定，尚未收到有公民受冲突波及的报告。

外交部发言人范秋姮申明，面对当前的冲突形势，在党和国家领导人的严密指导下，外交部正同相关机构以及越南驻伊朗、以色列及周边国家代表机构紧密协同，密切跟踪相关态势演变，并与旅居当地越南人社群保持常态化联系。同时，与当地职能部门进行具体交涉，为越南公民提供协助。

外交部同时提醒公民注意安全，并公布了紧急联络方式，旨在主动开展领事保护工作，并已做好必要时撤离公民的应急预案准备。

关于保障越南海运船在中东地区安全的信息，外交部发言人范秋姮表示：为保障在国际航线上运营的越南籍船舶，以及在过境该地区的外国籍船舶上工作的越南船员的安全，越南航海与水路局已向相关职能部门、各船东协会、越南船东及船员外派公司发布通知，要求其密切跟踪并及时更新中东地区冲突局势。此举旨在主动防范并及时应对可能发生的风险，确保在国际航线运营的越南船舶，以及在过境该地区外籍船舶上工作的越南船员的绝对安全。

与此同时，越南驻伊朗、以色列及周边地区代表机构始终密切监视局势变化，并同国内职能部门紧密配合，随时准备在越南船舶或公民遭遇困难时，制定并实施必要、及时的保护方案。（完）