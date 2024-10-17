外交部例行记者会：旅居中东越南公民安然无恙

10月17日下午，在越南外交部例行记者会上，外交部发言人范秋姮已回答记者关于在伊朗和以色列冲突的情况下，越南如何开展领事保护工作的提问。

范秋姮表示，据越南驻中东代表机构的最新消息，目前越南公民安然无恙。越南驻中东代表机构不断向公民更新信息，并发出警示，建议公民密切关注事态发展，注意出行活动，在紧急情况下，主动到地下车站避难。

范秋姮透露，目前，旅居以色列越南公民超700名，旅居黎巴嫩越南公民13名，旅居伊朗越南公民8名。

落实越南外交部的指导意见，越南驻中东代表机构继续同驻在国当局和有关单位密切协调，及时更新消息，主动定期造访冲突地区的越南公民并给予鼓励。此外，制定必要时保护和疏散公民的方案。

此外，在记者会上，回答记者关于两名越南公民在日本钓鱼时失踪的提问时，范秋姮表示刚收到有关此案件的消息。

此前，10月12日晚，4名越南公民在茨城县神栖市海域钓鱼时被海浪击中，卷入海中。

日本职能力量发现两人，他们健康状况稳定，并正在努力寻找其余失踪人员。

越南外交部指示越南驻日本代表机构与日本有关部门保持密切协调，了解情况，核实遇险者身份并支持搜救工作。

回答记者关于最近泰国一家法院裁定将恐怖分子衣琼波德（ Y Quynh Bdap）引渡至越南的提问时，范秋姮强调，这是一个正确的决定，确保所有犯罪分子都依法受到应有的处罚。

范秋姮表示，衣琼波德是2023年6月11日得乐省恐怖袭击事件直接招募、煽动和指挥的对象，造成特别严重的后果。

范秋姮说，“将衣琼波德引渡至越南是符合的决定，确保所有犯罪分子都受到法律的惩处。越南职能机关将继续与泰国当局配合按两国法律处理此案”。（完）