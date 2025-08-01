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外交部例行记者会：居住在受地震和海啸影响地区的越南人社群目前仍安然无恙
在获悉地震及当地政府发布海啸预警信息后，越南驻俄罗斯、日本和美国代表机构已主动联系当地越南人社群的负责人，核查越南公民情况，建议公民立即转移至安全区域，并密切关注新闻信息，遵守所在国政府的安全警告和防范措施。
范秋姮还表示，按照外交部的指导意见，越南驻上述国家的外交代表机构继续维持应急响应机制，直至海啸预警解除；同时密切跟踪有关海啸的官方信息和当地政府实施的安全保障措施，并保持与越南人社群负责人联系，以便及时向公民发布防灾抗灾建议，并在必要情况下采取支持措施。
“目前最重要的信息就是居住在受海啸预警和发生地震影响的地区的越南人社群仍社区仍安然无恙。”范秋姮强调。
*在例行记者会上，范秋姮还回答了记者关于一名越南公民近日因涉嫌违反日本法律而被日本警方逮捕的提问。范秋姮表示，据越南驻日本代表机构的消息，2025年7月27日，日本佐贺县伊万里市警方以涉嫌抢劫、杀人和非法侵入住宅等罪名逮捕了一名越南公民。
越南驻日本代表机构在获悉该消息后立即与日方有关部门联系，核实信息，并根据越南和日本法律及时采取领事保护措施。越南驻福冈总领事馆已向佐贺县知事致函表达关切，并向遇难者家属致慰问信。
落实外交部指导意见，越南驻日本代表机构将继续与日本有关部门继续密切配合，依法调查与处理。
另一方面，范秋姮已就社交网上流传的一段据称显示越南安全力量与外国公民因驱逐出境问题发生冲突的视频回答了记者的提问。
范秋姮强调，越南一贯主张为外国人以学习、工作、投资、考察市场和旅游为目出入境和居留国内创造便利条件，从而为越南经济社会发展和越南与世界各国人民之间的交流作出贡献。
范秋姮指出，与世界其他国家一样，在越南，外国人出入境与居留均须严格遵守越南法律的相关规定。
对于记者所提及社交网上传播的视频内容，范秋姮表示，经与有关部门核实，这些都是非法居留越南并违反越南法律的外国公民。越南执法机关已坚决依据越南法律法规和国际法对他们进行处置。（完）