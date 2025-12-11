新闻
外交部例行记者会：就越南地图展示中的错误与第33届东运会组委会进行沟通
越南相关主管部门正在就第33届东南亚运动会开幕式上出现的越南地图展示错误，同东道国泰国进行沟通。
越南再次重申，根据国际法，越南对黄沙群岛和长沙群岛拥有无可争议的主权。
* 记者会上，外交部发言人范秋姮还回答了记者有关在泰国与柬埔寨边境地区的越南公民情况以及该地区公民的领事保护工作的提问。
范秋姮指出，关于柬埔寨与泰国边境地区局势，2025年12月9日，越南驻柬埔寨和泰国代表机构已发布通告，建议越南公民慎重考虑前往安全形势复杂的地区，并主动制定撤离这些地区的方案，以确保人身和财产安全。同时建议越南公民严格遵守当地政府的规定和指导，并与越南驻柬埔寨和泰国代表机构保持联系。
外交部发言人补充说，据越南驻泰国和柬埔寨代表机构的最新信息，目前该地区的大多数越南公民已被疏散至安全区域。
面对当前形势，外交部已与有关职能机构进行沟通，密切评估形势，并指导越南驻外代表机构密切跟踪、主动与当地职能机构及越南人社群联络点保持紧密联系，及时掌握信息，随时准备实施必要的公民保护方案。
为在需要协助时获得支持，建议公民通过各驻外代表机构热线电话及外交部公民领事保护中心联系：+84 981848484、+84 965411118；电子邮件：baohocongdan@gmail.com。（完）