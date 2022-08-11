外交部例行记者会：大力实施吸引外国游客的措施

越南外交部发言人黎氏秋姮在11日下午举行的记者会上已向媒体记者提供关于吸引外国游客赴越南的相关信息。

黎氏秋姮表示，新冠肺炎疫情仍未结束并仍严峻复杂和难以预料。与此同时猴痘等新疫情出现并被世界卫生组织评价为值得担忧的疾病。部分国家仍未对外开放，继续实施出行限制措施，其中包括越南各大旅游客源市场的国家。加上，世界经济仍疫情的影响。因此，国际旅游市场尚未如期待完全恢复。越南也不例外。

黎氏秋姮表示，落实政府总理关于加快旅游恢复速度，适应新形势的指导意见，外交部和国内有关部门和机关已积极同国际伙伴沟通，为外国和越南公民顺利出行创造便利条件。实际上，越南是世界上最早恢复实施入境政策的国家之一，恢复对各国签发签证和实施面前政策。

黎氏秋姮表示，目前越南被评为后新冠肺炎疫情时代实施最便利的出境政策的东南亚国家之一。越南认为，为了推动旅游业复苏和可持续发展，有关机关和各有关地方集中创建绿色旅游环境，将旅游发展与民族文化价值和特色保护与弘扬并行，提高旅游产品和服务质量，人力资源质量和符合游客需求和要求的旅游基础设施；加强向世界宣传推介越南旅游等。

黎氏秋姮表示，外交部将同公安部和有关机关配合研究制定符合新形势和现行规定的出入境政策。（完）