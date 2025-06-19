外交部例行记者会：制定越南公民从以、伊两国安全撤离的计划

6月19日下午，外交部发言人范秋姮在越南外交部例行记者会上回答了记者关于旅居以色列和伊朗越南公民的领事保护工作的提问。

范秋姮表示，针对中东地区紧张局势不断升级，6月13日，外交部建议在以色列和伊朗两国的越南公民遵守当地政府安全措施的规定和指示，随时关注外交部和越南驻以色列和伊朗代表机构发布的警告信息，同时制定人员和财产安全撤离至第三国或越南的计划。

范秋姮还表示，根据越南驻以色列和伊朗外交机构提供的信息，目前，在以色列共有700多名越南公民，在伊朗共有37名越南公民和4名越裔伊朗人。截至目前，暂无越南公民在上述两国伤亡报告。

连日来，外交部同有关部门认真研究并讨论各种方案，指示越南驻以、伊两国及周边国家越南代表机构密切关注局势发展，并建议当局最大限度地保障在危险地区的越南公民的安全。

范秋姮透露，截至6月19日，越南驻伊朗大使馆已同越南驻俄罗斯联邦大使馆及有关国家开展领事保护工作，将18名在伊朗的越南公民送往第三国并返回越南，同时继续密切关注，为其余在伊朗越南公民采取公民保护措施。

另外，范秋姮表示，越南驻以色列大使馆正与越南驻周边国家代表机构协调，实施紧急应对计划，将旅居以色列越南公民撤离至第三国。越南驻以色列大使馆已开通在线登记平台，方便有意离开以色列回国或前往第三国的越南公民登记，从而与相关机构配合制定相应的援助计划。

越南驻以色列大使馆建议越南公民保持冷静和主动态度，并在可能和安全的情况下，想方设法通过陆地边境口岸离开以色列，并密切关注外交部和越南驻以色列大使馆发布的信息，同时更新当地政府发出的最新警告。（完）