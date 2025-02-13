外交部例行记者会：为外国人出入境越南创造便利条件

13日下午，外交部发言人范秋姮就越南对一些国家公民实施免签政策事宜回答记者的提问。

范秋姮表示，今年初，越南政府已颁发关于对赴越南旅游的波兰、捷克和瑞士三国公民实行免签入境政策，入境可停留45天，不分护照类型，满足越南法律规定的入境条件即可的第11号决议。

该政策实施期限从2025年3月1日至2025年12月31日。该决定是按照2025年刺激旅游发展计划推出。

范秋姮表示，范明政在访问捷克、波兰和瑞士三国期间，同三国领导举行会谈、会见和接触时，三国领导和各界人士都高度评价越南的决定。

范秋姮强调，越南的主张是为外国人出入境越南和在越南居住创造更加便利的条件，为推动旅游业乃至经济社会发展做出贡献。她同时表示近期越南已采取多项吸引外国游客赴越南旅游、提高旅游业质量和为游客出入境越南和在越南居住创造便利条件的措施。

越南对外国人实施的签证政策进行修改，延长签证有效期并扩大电子签证的发放条件，同时延长按单方面免签政策入境越南的外国人的临时居留期限。

范秋姮强调，越南政府希望与合作伙伴国家在互惠的基础上建立适当的出入境或双边免签机制，为越南人民和伙伴国人民的出行创造更加便利条件。（完）