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夏季旅游的积极信号
据河内市旅游局的领导称，为期四天的4月30日至5月3日假期，河内市接待游客量超过55万人次，较2020年同期增长近19倍，其中国际游客量近2000人次。河内市各处娱乐场所接待数万名游客前来参观，集中于胡志明主席陵、升龙皇城遗迹区、文庙-国子监、还剑湖步行街空间、宝山天堂公园、首丽公园等。旅游营业收入超过1.5万亿越盾，较2020年同期增长近16倍。各服务贸易中心，主要是饮食服务的营业收入都增长，约达40%，较2021年同期增长15%。今年假期，河内市文化体育与旅游部门举行多项服务于人民和游客的娱乐需求的活动。还剑湖及河内古街管理委员会表示，还剑湖步行街空间高峰日接待游客5万到6万人次，较新冠肺炎疫情爆发前增长近两倍。
老街省沙坝、海阳省、广宁省芒街、海防市、清化省岑山、义安省、广平省、承天顺化省、岘港市、庆和省芽庄、巴地头顿省、芹苴市等许多地方接待游客量猛增。假期头两天沙坝接待游客量约9.8万人次，较2019年同期（新冠肺炎疫情爆发前高峰期）增长122%，较2020年增长755%，较2021年增长225%，旅游营业收入达2950亿越盾。海阳省各处遗迹和名胜古迹接待游客量创历史新高，如昆山劫泊国家级特殊遗迹区接待游客量2万人次，较2019年同期增长近一倍。清化省各住宿酒店和旅游景点今年假期接待游客量也创历史新高，游客量超过57.7万人次，较2021年增长85.6%，旅游营业收入约达2万亿越盾，较2021年增长123%。
在义安省，许多游客及当地人民造访南坛县金莲乡金莲国家级特殊遗迹群区对胡志明主席表示敬爱。据初步统计数据，假期头两天，金莲国家级特殊遗迹群区接待前来参观游览的国内和国际游客量超过4万人次。这些日子炉门3-5星级酒店入住率达70-90%。广平省各处旅游景点接待大量游客，约达11.5万人次。据广平省旅游厅的统计数据显示，风雅—盖板住宿酒店入住率达95%以上。
许多游客选择承天顺化省为今年假期的目的地，该省接待游客量约4.5万人次。4月30日和5月1日为高峰日，3-5星级酒店入住率达100%，接待游客2.8万人次，国际游客近650名。岘港市旅游局代表称，为期4天的假期前来该市参观游览的游客量超过25.4万人次，较2021年同期增长超过2.4倍；其中，国内游客量约24.66万人次，较2021年同期增长超过2.3倍；国际游客量约7400人次，较2021年同期增长近15倍。今年假期的3天内，虽然受不良天气的影响，巴地头顿省接待游客量28.4万人次，其中5月2日达9.1万人次。
今年假期游客量大幅增长是旅游从业者的可喜信号。许多旅游单位对近日全国各旅游中心接待游客量猛增解释说，这是疫情得到控制的必然结果，有助于新常态安全适应的背景下将旅游活动重返正常轨道。ANZ旅游公司总经理阮进达表示，4·30国家统一日及5·1国际劳动节假期游客量回升的原因之一就是长时间间断后民众对旅游的需求和心理以及旅游企业作出精心准备，同时也展现游客对各项防疫与安全措施表示相信。在新冠肺炎疫情爆发后，越南旅游业在安全灵活适应，维持好在线宣传广告活动，此前也成功开展全国旅游重新开放活动，特别是国内和国际航线重新开放等。许多企业、地方作出充分准备和进行投资，介绍旅游新产品，如推介许多新旅游景点、新旅游线路、庙会、艺术表演等来吸引游客。今年假期，旅游价格虽然略增，但仍处于可以接受的水平。
今年假期游客量增长是可喜信号，重新启动夏季旅游旨在逐步恢复和推进今年旅游业发展。据预测，因新冠肺炎疫情国际游客量可能受限，但是国内旅游将会复苏且强劲增长。这表明旅游业需要在现场和数字平台上大力实施市场开发、促销和推广计划，加强各地方之间旅游对接与合作，提供满足国内和国际游客的需求的产品。（完