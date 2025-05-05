墨西哥 - 越南：50年外交关系与跨越式发展

根据越通社驻墨西哥记者报道，记者Kyra Núñez认为，本月举办的庆祝墨西哥与越南建交50周年活动（1975年5月19日）将重点聚焦两国在外交、贸易等各个领域的合作潜力。

文章引用了墨西哥驻越南大使Alejandro Negrín Muñoz在4月23日下午于河内举办的关于两国关系现状与前景研讨会上的讲话，他指出，墨西哥与越南都是新兴中等收入经济体，在区域内具有影响力，并且都在努力减少贫困发生率和社会不平等。

在过去的几十年中，两国关系通过定期的接触与政治对话、在多边论坛上的合作以及在国际舞台上的互相支持得到了进一步巩固和发展。

双方认为，依然存在着提升双边合作效益的巨大空间，并应通过定期的政治对话、经济 - 商贸与投资合作委员会以及两国外交部之间的政治磋商机制来加强合作。

Negrín Muñoz还表示，墨西哥与越南在政治、经济、贸易、投资以及文化和教育合作等各个领域的潜力巨大。特别是，在《跨太平洋伙伴关系全面与进步协议》（CPTPP）框架下，两国的双边贸易关系在近年来取得了显著增长。根据墨西哥经济部的统计数据，2024年双边贸易额约为150亿美元，比上一年增长了27.5%。越南的企业，如Formula Air、Vinfast和FPT等，已经对墨西哥进行了投资。然而，两国企业仍面临体制、法律和高物流成本等障碍。因此，双方需要保持政治对话，并加强贸易与投资合作，进一步开拓对方市场。

文章强调，墨西哥与越南的关系在经济与文化领域都取得了显著进展，基于过去的政治对话，两国的关系不断深化，硕果累累。（完）