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墨西哥赞扬越南革命报刊在建设和保护祖国方面所发挥的作用

墨西哥工党及其所属墨西哥执政联盟高度评价越南革命报刊在卫国建国事业中所做出的巨大贡献，同时在连接越南与世界信息方面发挥着重要作用。 上述是墨西哥劳动党（PT）总书记阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯（Alberto Anaya Gutiérrez）在会见正在对墨西哥进行工作访问，由越南通讯社前社长陈梅享率领的越南记者代表团时所强调的内容。

越通社驻墨西哥记者报道，阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记表示，近100年来，越南革命报刊不仅记录了历史时刻，而且成为越南争取独立斗争和建设发展国家事业的灵感源泉。

祝贺越通讯社成立79周年（1945年9月15日~2024年9月15日），阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记指出，越通讯社的新闻产品日益优质和多样化，一直跟上科学技术的发展步伐和世界形势的急剧变化。

阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记高度评价越通社对外新闻工作，并强调，越通社的信息内容具备高度全球性，为五大洲的读者展现了充满内在力量且真实迷人的越南形象。墨西哥劳动党愿继续陪伴、配合越南通讯社做好信息宣传工作，造福两国。

越南通讯社前社长陈梅享表示，越南和墨西哥两国建交时，越南刚刚结束长期争取独立战争，正在进行国家重建。在这些历史性时刻，包括墨西哥人民在内的世界各地数百万正义与爱好和平人民支持越南人民的正义斗争。越南将永远铭记墨西哥政府和人民对越南所提供的宝贵支持。

在对墨西哥进行工作访问的框架内，越南通讯社前社长陈梅享一行参观了埃米利亚诺·萨帕塔大学和森迪学前教育系统；探访越南驻墨西哥大使馆；向位于墨西哥城市中心民族自由公园的胡志明主席肖像献花。（完）

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日本民众捐款支援越南遭受热带风暴 摩羯影响的灾区民众

日本民众捐款支援越南遭受热带风暴 “摩羯”影响的灾区民众

9月15日上午，在河内内排国际机场，越南农业与农村发展部堤坝管理和自然灾害防治局副局长武春成（Vũ Xuân Thành）代表越南农业与农村发展部接受日本驻越南大使伊藤直树（I-to Naoki）先生和日本国际协力机构（JICA）代表转交的援助物资，为遭受热带风暴 “摩羯”（越南今年第三号台风“摩羯”）影响的民众提供支持。
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