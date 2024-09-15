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墨西哥赞扬越南革命报刊在建设和保护祖国方面所发挥的作用
越通社驻墨西哥记者报道，阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记表示，近100年来，越南革命报刊不仅记录了历史时刻，而且成为越南争取独立斗争和建设发展国家事业的灵感源泉。
祝贺越通讯社成立79周年（1945年9月15日~2024年9月15日），阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记指出，越通讯社的新闻产品日益优质和多样化，一直跟上科学技术的发展步伐和世界形势的急剧变化。
阿尔贝托·安纳亚·古铁雷斯总书记高度评价越通社对外新闻工作，并强调，越通社的信息内容具备高度全球性，为五大洲的读者展现了充满内在力量且真实迷人的越南形象。墨西哥劳动党愿继续陪伴、配合越南通讯社做好信息宣传工作，造福两国。
越南通讯社前社长陈梅享表示，越南和墨西哥两国建交时，越南刚刚结束长期争取独立战争，正在进行国家重建。在这些历史性时刻，包括墨西哥人民在内的世界各地数百万正义与爱好和平人民支持越南人民的正义斗争。越南将永远铭记墨西哥政府和人民对越南所提供的宝贵支持。
在对墨西哥进行工作访问的框架内，越南通讯社前社长陈梅享一行参观了埃米利亚诺·萨帕塔大学和森迪学前教育系统；探访越南驻墨西哥大使馆；向位于墨西哥城市中心民族自由公园的胡志明主席肖像献花。（完）