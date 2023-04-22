墨西哥媒体：越南与拉丁美洲关系源于独立自由思想

值此越南国会主席王廷惠对古巴共和国、阿根廷共和国和乌拉圭东部共和国进行正式访问之际，《墨西哥记者之声》（Voces Del Periodista）杂志发表文章，突出越南与拉丁美洲兄弟国家传统关系的里程碑，强调这是一种特殊的团结，其源于在争取民族解放斗争历史上的相似性质。

越南通讯社驻墨西哥记者报道，4月底出版的半月刊杂志《Voces Del Periodista》以“越南-拉美：从传统朋友到融合伙伴”为题的社论文章开篇描绘了世界革命的两位传奇人物，即革命家——古巴诗人何塞·马蒂（José Martí）和越南领袖胡志明。这两位人物为建立越南与拉美关系奠定了第一块砖。

《Voces Del Periodista》指出，古巴革命家何塞·马蒂后来被古巴领袖菲德尔·卡斯特罗视为 “第一个发现越南的拉丁美洲人、古巴人。”而胡志明在寻找救国途径的过程中，于 1912 年曾在加勒比海的马提尼克岛和乌拉圭及阿根廷停留过，这是胡伯伯播下越南与拉美国家团结、友谊与合作的第一颗种子的基础。

文章强调，从何塞·马蒂和胡志明时代到今天，独立自由的思想是连接越南和拉丁美洲之间的精神主线。

谈到越南人民的情绪，《Voces Del Periodista》明确指出，越南人民始终铭记和感谢拉丁美洲人民组织反越战运动，以及一直支持越南人民争取独立和自由的的正义斗争，从而有助于形成支持越南的世界人民阵线。

《Voces Del Periodista》的文章认为，尽管战争激烈，但智利参议院议长萨尔瓦多·阿连德（Salvador Allende）于 1969 年访问越南并与胡志明主席会面；然后是古巴主席菲德尔卡斯特罗于1973年抵达越南广治地区，已经、正在和将是团结的不朽象征，也是拉丁美洲人民对越南人民的宝贵支持。

文章强调，在那些激烈的岁月里，越南分别与古巴（1960 年）、智利（1971 年）和阿根廷（1973 年）建立了外交关系。不久之后，在国家统一后的最初5年（1975-1980年），越南分别与拉美其他10个国家建立了外交关系。这也是越南与拉美兄弟并肩为争取独立、民主和社会进步而奋斗的时代。

文章还指出，也是在这一时期，不仅大力支持越南于1977年加入联合国，拉美国家还支持越南克服战争后果、扩大对外关系以及反对对越南采取包围禁运措施。自1986年越南进行革新事业，越南与拉美国家的关系进入了一个新的、更牢固、更全面的发展阶段。（完）